Ман Сити – Бернли – 6:0. Очередное шоу Холанда, провал Компани. Видео голов
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В субботу, 18 марта, состоялся матч 1/4 финала Кубка Англии между клубами «Манчестер Сити» и «Бернли». Игра завершилась со счетом 6:0 в пользу «горожан».
Первые три гола в составе хозяев поля забил звездный норвежский форвард Эрлинг Холанд. В предыдущем поединке «Ман Сити» против «РБ Лейпцига» в ЛЧ он оформил пента-трик в ворота немецкой команды.
Главный тренер «Бернли» Венсан Компани неудачно вернулся на «Этихад», разгромно проиграв своему бывшему клубу, которому посвятил 11 лет карьеры.
Кубок Англии. 1/4 финала. 18 марта.
Манчестер Сити – Бернли – 6:0
Голы: Холанд, 32, 35, 59. Альварес, 62, 73, Палмер, 68.
События матча
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