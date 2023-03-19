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Кубок Англии
Манчестер Сити
18.03.2023 19:45 – FT 6 : 0
Бёрнли
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Англия
19 марта 2023, 02:09 |
244
0

Ман Сити – Бернли – 6:0. Очередное шоу Холанда, провал Компани. Видео голов

Смотрите видеообзор матча 1/4 финала Кубка Англии

19 марта 2023, 02:09 |
244
0
Ман Сити – Бернли – 6:0. Очередное шоу Холанда, провал Компани. Видео голов
Getty Images/Global Images Ukraine

В субботу, 18 марта, состоялся матч 1/4 финала Кубка Англии между клубами «Манчестер Сити» и «Бернли». Игра завершилась со счетом 6:0 в пользу «горожан».

Первые три гола в составе хозяев поля забил звездный норвежский форвард Эрлинг Холанд. В предыдущем поединке «Ман Сити» против «РБ Лейпцига» в ЛЧ он оформил пента-трик в ворота немецкой команды.

Главный тренер «Бернли» Венсан Компани неудачно вернулся на «Этихад», разгромно проиграв своему бывшему клубу, которому посвятил 11 лет карьеры.

Кубок Англии. 1/4 финала. 18 марта.

Манчестер Сити – Бернли – 6:0

Голы: Холанд, 32, 35, 59. Альварес, 62, 73, Палмер, 68.

События матча

73’
ГОЛ ! Мяч забил Хулиан Альварес (Манчестер Сити).
68’
ГОЛ ! Мяч забил Коул Палмер (Манчестер Сити).
62’
ГОЛ ! Мяч забил Хулиан Альварес (Манчестер Сити).
59’
ГОЛ ! Мяч забил Эрлинг Холанд (Манчестер Сити).
35’
ГОЛ ! Мяч забил Эрлинг Холанд (Манчестер Сити).
32’
ГОЛ ! Мяч забил Эрлинг Холанд (Манчестер Сити).
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Источник Sport.ua
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