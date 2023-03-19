В субботу, 18 марта, состоялся матч 1/4 финала Кубка Англии между клубами «Манчестер Сити» и «Бернли». Игра завершилась со счетом 6:0 в пользу «горожан».

Первые три гола в составе хозяев поля забил звездный норвежский форвард Эрлинг Холанд. В предыдущем поединке «Ман Сити» против «РБ Лейпцига» в ЛЧ он оформил пента-трик в ворота немецкой команды.

Главный тренер «Бернли» Венсан Компани неудачно вернулся на «Этихад», разгромно проиграв своему бывшему клубу, которому посвятил 11 лет карьеры.

Кубок Англии. 1/4 финала. 18 марта.

Манчестер Сити – Бернли – 6:0

Голы: Холанд, 32, 35, 59. Альварес, 62, 73, Палмер, 68.