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Лига Чемпионов
Проходит дальше Манчестер Сити
14.03.2023 22:00 – FT 2-й матч. Результат первого матча 1:1 7 : 0
РБ Лейпциг
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Лига чемпионов
14 марта 2023, 23:55 | Обновлено 15 марта 2023, 00:13
4510
2

Манчестер Сити – РБ Лейпциг – 7:0. Пента-трик Холанда! Видео голов и обзор

Смотрите видеообзор ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов

14 марта 2023, 23:55 | Обновлено 15 марта 2023, 00:13
4510
2
Манчестер Сити – РБ Лейпциг – 7:0. Пента-трик Холанда! Видео голов и обзор
Getty Images/Global Images Ukraine

14 марта в 22:00 в Манчестере проходит ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов, в котором английский «Манчестер Сити» встречается с немецким «РБ Лейпциг».

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

В первой игре, которая состоялась 22 февраля в Лейпциге, зафиксирована ничья со счетом 1:1.

⚽️⚽️ На 22-й минуте норвежец Эрлинг Холанд реализовал пенальти, назначенный за игру соперника рукой. На 24-й минуте Холанд добил в ворота мяч, отскочивший от перекладины после удара Кевина де Брюйне.

⚽️ На 45+2 минуте Эрлинг Холанд оформил хет-трик в матче. Он добил в сетку мяч, который защитник пытался выбить в поле с линии ворот.

⚽️ После перерыва Илкай Гюндоган забил на 49-й минуте. 4:0, красные быки раздавлены в Манчестере.

⚽️⚽️ Феноменальный Эрлинг Холанд оформил пента-трик (5 голов). Во втором тайме он отличился на 54-й и 57-й минутах. 6:0, разгром красных быков! После этого довольный Пеп Гвардиола заменил форварда. У норвежца в активе уже 39 забитых мячей за английский клуб в 36 матчах.

⚽️ Кевин де Брюйне поставил точку на 90+2 минуте. 7:0!

Манчестер Сити – РБ Лейпциг – 7:0. Пента-трик Холанда! Видео голов и обзор

ГОЛ! 1:0. Эрлинг Холанд, 22 мин (пен)

ГОЛ! 2:0. Эрлинг Холанд, 24 мин

ГОЛ! 3:0. Эрлинг Холанд, 45+2 мин

ГОЛ! 4:0. Илкай Гюндоган, 49 мин

ГОЛ! 5:0. Эрлинг Холанд, 54 мин.

ГОЛ! 6:0. Эрлинг Холанд, 57 мин

ГОЛ! 7:0. Кевин де Брюйне, 90+2 мин

События матча

90’
ГОЛ ! Мяч забил Кевин де Брюйне (Манчестер Сити).
57’
ГОЛ ! Мяч забил Эрлинг Холанд (Манчестер Сити).
53’
ГОЛ ! Мяч забил Эрлинг Холанд (Манчестер Сити).
49’
ГОЛ ! Мяч забил Илкай Гюндоган (Манчестер Сити).
45’
ГОЛ ! Мяч забил Эрлинг Холанд (Манчестер Сити).
24’
ГОЛ ! Мяч забил Эрлинг Холанд (Манчестер Сити).
22’
ГОЛ ! С пенальти забил Эрлинг Холанд (Манчестер Сити).
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Манчестер Сити РБ Лейпциг Лига чемпионов Манчестер Сити - РБ Лейпциг видео голов и обзор Эрлинг Холанд пента-трик Илкай Гюндоган Кевин де Брюйне
Источник Sport.ua
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Комментарии 2
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vovadocent
Холанд звісно ж звірюга, але фіг його зна як би склався матч якби супернеупереджений арбітр: не дав лівого пеналя, вилучив кіпера сіті який зніс гравця, а по м'ячу не попав, дав жовту Грілішу за симуляцію, і взагалі не робив стільки гепів на користь МС. 
Я думав шо в часи ВАР такої фігні бути не може, а однак
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0
bolelschik
Когда-то Шева  в одном матче Лиги чемпионов забил 4 гола. Мог забить и пятый, но Зейдорф пожадничал и ударил сам, хотя Шева находился в более выгодной позиции. Сегодня Холанд мог установить недосягаемый рекорд, но тренер не дал - заменил. Холанд наверняка будет помнить это всю жизнь.
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