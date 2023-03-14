14 марта в 22:00 в Манчестере проходит ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов, в котором английский «Манчестер Сити» встречается с немецким «РБ Лейпциг».

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В первой игре, которая состоялась 22 февраля в Лейпциге, зафиксирована ничья со счетом 1:1.

⚽️⚽️ На 22-й минуте норвежец Эрлинг Холанд реализовал пенальти, назначенный за игру соперника рукой. На 24-й минуте Холанд добил в ворота мяч, отскочивший от перекладины после удара Кевина де Брюйне.

⚽️ На 45+2 минуте Эрлинг Холанд оформил хет-трик в матче. Он добил в сетку мяч, который защитник пытался выбить в поле с линии ворот.

⚽️ После перерыва Илкай Гюндоган забил на 49-й минуте. 4:0, красные быки раздавлены в Манчестере.

⚽️⚽️ Феноменальный Эрлинг Холанд оформил пента-трик (5 голов). Во втором тайме он отличился на 54-й и 57-й минутах. 6:0, разгром красных быков! После этого довольный Пеп Гвардиола заменил форварда. У норвежца в активе уже 39 забитых мячей за английский клуб в 36 матчах.

⚽️ Кевин де Брюйне поставил точку на 90+2 минуте. 7:0!

Манчестер Сити – РБ Лейпциг – 7:0. Пента-трик Холанда! Видео голов и обзор

ГОЛ! 1:0. Эрлинг Холанд, 22 мин (пен)

ГОЛ! 2:0. Эрлинг Холанд, 24 мин

ГОЛ! 3:0. Эрлинг Холанд, 45+2 мин

ГОЛ! 4:0. Илкай Гюндоган, 49 мин

ГОЛ! 5:0. Эрлинг Холанд, 54 мин.

ГОЛ! 6:0. Эрлинг Холанд, 57 мин

ГОЛ! 7:0. Кевин де Брюйне, 90+2 мин