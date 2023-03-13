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Манчестер Сити
14.03.2023 22:00 2-й матч. Результат первого матча 1:1 - : -
РБ Лейпциг
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Лига чемпионов
13 марта 2023, 14:44 |
131
0

Ман Сити – РБ Лейпциг. Прогноз и анонс на матч 1/8 финала Лиги чемпионов

Поединок состоится 14 февраля в 22:00 по Киеву

13 марта 2023, 14:44 |
131
0
Ман Сити – РБ Лейпциг. Прогноз и анонс на матч 1/8 финала Лиги чемпионов
Getty Images/Global Images Ukraine

14 марта на «Этихад» пройдет ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов, в котором «Манчестер Сити» встретится с «РБ Лейпциг». Старт поединка запланирован на 21:00 по европейскому времени.

Манчестер Сити

Команда проводит достаточно противоречивый сезон. Пока что еще можно выиграть и требл, ведь горожане только проиграли, еще летом, в Суперкубке Англии и вылетели из Кубка Лиги. Но при этом развязка в АПЛ все ближе, а Арсенал упорно цепляется за победы, удерживая дистанцию. Да и сами подопечные Пепа Гвардиолы не всегда стабильны. Казалось бы, тем более важно взять успех в Лиге чемпионов. Но там пока что каталонский менеджер и его подопечные проявляют себя максимально прагматично. Ладно, группу, уже привычно, прошли на классе. Но при этом не захотели, такое впечатление, дожимать хозяев в Германии, в феврале. Там англичане выиграли 1-й тайм за счет гола Мареза, но после перерыва получили ответный мяч в свои ворота, на чем и успокоились. Как бы не пожалеть о подобном прагматизме...

РБ Лейпциг

Клуб удерживает за собой статус одного из сильнейших в Германии. Правда, при этом 2-й сезон кряду при этом меняет наставника еще осенью. Но что делать, если этот нехитрый ход позволяют получать успех, придавать игре новый импульс в условиях затянувшегося спада? Впрочем, при безусловном прогрессе при Марко Розе, где-то с февраля началось все больше проблем. Быки часто теряют очки в Бундеслиге, и рискуют не сохранить место в топ-4. Да и в Лиге чемпионов, выйдя из достаточно простой группы (за спиной оставили Селтик с донецким Шахтером), немцы смогли отыграться на своем поле. Но все-таки 1-1 означают, что фавориту пары хватит победы с любым счетом, чтобы пройти в четвертьфинал.

Статистика личных встреч

До нынешнего стыка клубы играли в 2021-м году, в рамках группы. Тогда они обменялись победами на своем поле.

Прогноз

Букмекерские конторы не ждут интриги от этой пары - и с ними нужно согласиться. Ставим на победу Манчестер Сити на своем поле при форе -1 забитый гол c коэффициентjv - 1,86.

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Манчестер Сити РБ Лейпциг Манчестер Сити - РБ Лейпциг Лига чемпионов прогнозы прогнозы на футбол
Источник Sport.ua
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