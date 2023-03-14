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Лига чемпионив 2022/2023. 1/8 финала. Ответный матч (первый матч - 1:1).

«Манчестер Сити» - РБ «Лейпциг» - 7:0.

Холанд, 22, пен, 24, 45+2, 53, 57, Гюндоган, 49, де Брюйне, 90+2.

де Брюйне, 67, Аканджи, 77 - Вернер, 34.

«Манчестер Сити»: Эдерсон - Аканджи, Диаш, Аке - Родри (Филлипс, 63), Стоунз (Гомес, 63) - Бернардо Силва, де Брюйне, Гюндоган (Марез, 54), Грилиш (Фоден, 54) - Холанд (Альварес, 63).

«Лейпциг»: Бласвих - Хенрикс (Клостерманн, 79), Орбан, Гвардиол, Раум - Кампль, Ляймер, Айдара (Симакан, 63) - Собослаи (Ольмо, 72), Вернер (Поульсен, 63), Форсберг (Андре Силва, 63).

Арбитр: Славко Винчич (Словения).

Стадион: «Этихад» (Манчестер, Англия).

МАНЧЕСТЕР СИТИ - РБ ЛЕЙПЦИГ. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА