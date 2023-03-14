Підтримати
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Пента-трик Холанда. Ман Сити уничтожил Лейпциг на пути к четвертьфиналу ЛЧ
Лига Чемпионов
Проходит дальше Манчестер Сити
14.03.2023 22:00 – FT 2-й матч. Результат первого матча 1:1 7 : 0
РБ Лейпциг
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Лига чемпионов
14 марта 2023, 23:51 | Обновлено 14 марта 2023, 23:55
1762
12

Пента-трик Холанда. Ман Сити уничтожил Лейпциг на пути к четвертьфиналу ЛЧ

Этот вечер стал бенефисом феноменального норвежца

14 марта 2023, 23:51 | Обновлено 14 марта 2023, 23:55
1762
12
Пента-трик Холанда. Ман Сити уничтожил Лейпциг на пути к четвертьфиналу ЛЧ
Getty Images/Global Images Ukraine

Отчет о матче ожидайте на нашем сайте чуть позже...

Лига чемпионив 2022/2023. 1/8 финала. Ответный матч (первый матч - 1:1).

«Манчестер Сити» - РБ «Лейпциг» - 7:0.

Холанд, 22, пен, 24, 45+2, 53, 57, Гюндоган, 49, де Брюйне, 90+2.

де Брюйне, 67, Аканджи, 77 - Вернер, 34.

«Манчестер Сити»: Эдерсон - Аканджи, Диаш, Аке - Родри (Филлипс, 63), Стоунз (Гомес, 63) - Бернардо Силва, де Брюйне, Гюндоган (Марез, 54), Грилиш (Фоден, 54) - Холанд (Альварес, 63).

«Лейпциг»: Бласвих - Хенрикс (Клостерманн, 79), Орбан, Гвардиол, Раум - Кампль, Ляймер, Айдара (Симакан, 63) - Собослаи (Ольмо, 72), Вернер (Поульсен, 63), Форсберг (Андре Силва, 63).

Арбитр: Славко Винчич (Словения).

Стадион: «Этихад» (Манчестер, Англия).

МАНЧЕСТЕР СИТИ - РБ ЛЕЙПЦИГ. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

По теме:
ВИДЕО. Кевин Де Брюйне поставил точку в разгроме РБ Лейпциг. 7:0!
Драконы не взлетели. Большой фарт: как Интер прошел Порту в Лиге чемпионов
Киборг – в компании Месси и экс-звезды Шахтера. Холанд вошел в историю ЛЧ
Манчестер Сити РБ Лейпциг Лига чемпионов Манчестер Сити - РБ Лейпциг отчеты Эрлинг Холанд
Сергей Рипьюк
Сергей Рипьюк Sport.ua
Оцените материал
(5)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Порту – Интер – 0:0. Дикое везение Интера на последних минутах. Видеообзор
Футбол | 15 марта 2023, 00:29 0
Порту – Интер – 0:0. Дикое везение Интера на последних минутах. Видеообзор
Порту – Интер – 0:0. Дикое везение Интера на последних минутах. Видеообзор

Смотрите видеообзор матча 1/8 финала Лиги чемпионов

В WTA отреагировали на откровение Цуренко
Теннис | 14 марта 2023, 01:15 18
В WTA отреагировали на откровение Цуренко
В WTA отреагировали на откровение Цуренко

Женская теннисная ассоциация – о заявлении украинки

Биатлонный сезон-2022/23: расписание, анонсы, трансляции, результаты
Биатлон | 14.03.2023, 07:00
Биатлонный сезон-2022/23: расписание, анонсы, трансляции, результаты
Биатлонный сезон-2022/23: расписание, анонсы, трансляции, результаты
4 против 1. Почему Марокко выгоднее для Испании и Португалии, чем Украина
Футбол | 14.03.2023, 11:00
4 против 1. Почему Марокко выгоднее для Испании и Португалии, чем Украина
4 против 1. Почему Марокко выгоднее для Испании и Португалии, чем Украина
«Украинцам негде играть, это конец». Свитолина против бойкота турниров
Теннис | 14.03.2023, 19:28
«Украинцам негде играть, это конец». Свитолина против бойкота турниров
«Украинцам негде играть, это конец». Свитолина против бойкота турниров
Комментарии 12
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Аргумент
Холланд в одном матче забил больше чем Беседин за 10 лет 
Ответить
+9
Макс Максов
Машина завелась! Не думав, що Ляйпциг не дасть бою...
Ответить
+1
Показать Скрыть 1 ответ
vovadocent
Холанд - просто класичний центр-форвард: сам нічого не створює, але вибір позиції - ідеальний. 
Та попри все я вважаю що арбітр намутив: пеняль вельми сумнівний, Едерсона навіть жовтою не нагородив (хоча як на мене там червона), Грілішу за явну симуляцію теж жовтої не дав.. Хто зна як би пішло без першого голу? 
Ответить
0
Mike Fury
Вот кто стоит своих денег, в отличие от Мурла
Ответить
0
Показать Скрыть 1 ответ
Аргумент
Когда уже Динамо сыграет в еврокубках весной ,наверное все уже забыли когда это было ,Динамо бы такого нападающего как Холланд ,жаль что Беседин таким не стал 
Ответить
0
New Zealander
Мансіті прям як Шахтар. Теж 7 м'ячів поклав у ворота Металіста. Та й в ЛЧ бувало 7 забивав у ворота Бате.
Ответить
-4
Показать Скрыть 4 ответа
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Фьюри призвал Усика поднять ставки и нецензурно обозвал
Фьюри призвал Усика поднять ставки и нецензурно обозвал
14.03.2023, 02:34 11
Бокс
ФОТО. Ломаченко сделал пост о притеснении УПЦ МП
ФОТО. Ломаченко сделал пост о притеснении УПЦ МП
14.03.2023, 10:45 43
Бокс
Днепр-1 объяснил, за что получил бан на регистрацию новых футболистов
Днепр-1 объяснил, за что получил бан на регистрацию новых футболистов
13.03.2023, 15:15 5
Футбол
ВИДЕО. Теннисистка из россии вышла на матч в США в футболке спартака
ВИДЕО. Теннисистка из россии вышла на матч в США в футболке спартака
13.03.2023, 14:29 9
Теннис
Это красная. Лучано Лучи непублично признал ошибку арбитра матча Динамо
Это красная. Лучано Лучи непублично признал ошибку арбитра матча Динамо
13.03.2023, 07:55 45
Футбол
Месси согласился перейти в Саудовскую Аравию при одном условии
Месси согласился перейти в Саудовскую Аравию при одном условии
14.03.2023, 17:33 11
Футбол
Александр УСИК: «Жадное пузо, подпиши контракт или освободи пояс»
Александр УСИК: «Жадное пузо, подпиши контракт или освободи пояс»
13.03.2023, 17:39 5
Бокс
Журналист: Супряга не играет в Динамо не из-за ДТП
Журналист: Супряга не играет в Динамо не из-за ДТП
14.03.2023, 14:05 4
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности