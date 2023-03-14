Пента-трик Холанда. Ман Сити уничтожил Лейпциг на пути к четвертьфиналу ЛЧ
Этот вечер стал бенефисом феноменального норвежца
Отчет о матче ожидайте на нашем сайте чуть позже...
Лига чемпионив 2022/2023. 1/8 финала. Ответный матч (первый матч - 1:1).
«Манчестер Сити» - РБ «Лейпциг» - 7:0.
Холанд, 22, пен, 24, 45+2, 53, 57, Гюндоган, 49, де Брюйне, 90+2.
де Брюйне, 67, Аканджи, 77 - Вернер, 34.
«Манчестер Сити»: Эдерсон - Аканджи, Диаш, Аке - Родри (Филлипс, 63), Стоунз (Гомес, 63) - Бернардо Силва, де Брюйне, Гюндоган (Марез, 54), Грилиш (Фоден, 54) - Холанд (Альварес, 63).
«Лейпциг»: Бласвих - Хенрикс (Клостерманн, 79), Орбан, Гвардиол, Раум - Кампль, Ляймер, Айдара (Симакан, 63) - Собослаи (Ольмо, 72), Вернер (Поульсен, 63), Форсберг (Андре Силва, 63).
Арбитр: Славко Винчич (Словения).
Стадион: «Этихад» (Манчестер, Англия).
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Смотрите видеообзор матча 1/8 финала Лиги чемпионов
Женская теннисная ассоциация – о заявлении украинки
Та попри все я вважаю що арбітр намутив: пеняль вельми сумнівний, Едерсона навіть жовтою не нагородив (хоча як на мене там червона), Грілішу за явну симуляцію теж жовтої не дав.. Хто зна як би пішло без першого голу?