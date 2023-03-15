Пеп ГВАРДИОЛА: «Холанд – невероятный парень, серийный победитель»

Главный тренер «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола прокомментировал победу над «РБ Лейпциг» (7:0) в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов:

«Это было действительно хорошее выступление с первой минуты и до конца. Мы очень хорошо играли с мячом и без него. Мы забили много голов. Эрлинг был восхитителен, но все были исключительны.

Пять за 60 минут – невероятный парень, огромный талант. Сила, менталитет – серийный победитель. Действительно потрясающе».

Форвард «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд:

«На мой взгляд, нам следует больше давить. Сегодня я бы сказал, что не думал – я просто делал это. Во многом это просто сообразительность, попытка поступить правильно и отправить мяч туда, где вратарь не сможет достать».

Бывший защитник «Манчестер Сити» Джолеон Лескотт:

«У Холанда, очевидно, есть какие-то врожденные способности, которые отличают его практически от всех. Дело не только в том, чтобы бить там, где нет вратаря, а в том, чтобы понять, куда может упасть мяч. Для такого столь молодого игрока иметь это – уникально».