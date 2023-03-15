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14.03.2023 22:00 – FT 2-й матч. Результат первого матча 1:1 7 : 0
РБ Лейпциг
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Лига чемпионов
15 марта 2023, 02:30 | Обновлено 15 марта 2023, 03:22
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Пеп ГВАРДИОЛА: «Холанд – невероятный парень, серийный победитель»

«Манчестер Сити» уничтожил «РБ Лейпциг» со счетом 7:0 в ответном матче 1/8 финала ЛЧ

15 марта 2023, 02:30 | Обновлено 15 марта 2023, 03:22
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Пеп ГВАРДИОЛА: «Холанд – невероятный парень, серийный победитель»
Getty Images/Global Images Ukraine. Эрлинг Холанд и Пеп Гвардиола

Главный тренер «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола прокомментировал победу над «РБ Лейпциг» (7:0) в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов:

«Это было действительно хорошее выступление с первой минуты и до конца. Мы очень хорошо играли с мячом и без него. Мы забили много голов. Эрлинг был восхитителен, но все были исключительны.

Пять за 60 минут – невероятный парень, огромный талант. Сила, менталитет – серийный победитель. Действительно потрясающе».

Форвард «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд:

«На мой взгляд, нам следует больше давить. Сегодня я бы сказал, что не думал – я просто делал это. Во многом это просто сообразительность, попытка поступить правильно и отправить мяч туда, где вратарь не сможет достать».

Бывший защитник «Манчестер Сити» Джолеон Лескотт:

«У Холанда, очевидно, есть какие-то врожденные способности, которые отличают его практически от всех. Дело не только в том, чтобы бить там, где нет вратаря, а в том, чтобы понять, куда может упасть мяч. Для такого столь молодого игрока иметь это – уникально».

События матча

90’
ГОЛ ! Мяч забил Кевин де Брюйне (Манчестер Сити).
57’
ГОЛ ! Мяч забил Эрлинг Холанд (Манчестер Сити).
53’
ГОЛ ! Мяч забил Эрлинг Холанд (Манчестер Сити).
49’
ГОЛ ! Мяч забил Илкай Гюндоган (Манчестер Сити).
45’
ГОЛ ! Мяч забил Эрлинг Холанд (Манчестер Сити).
24’
ГОЛ ! Мяч забил Эрлинг Холанд (Манчестер Сити).
22’
ГОЛ ! С пенальти забил Эрлинг Холанд (Манчестер Сити).
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Джолеон Лескотт Пеп Гвардиола Эрлинг Холанд Манчестер Сити РБ Лейпциг Манчестер Сити - РБ Лейпциг Лига чемпионов пресс-конференция
Источник УЕФА
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