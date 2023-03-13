Во вторник, 14 марта, состоится ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов, в котором будут играть английский «Манчестер Сити» и немецкий РБ «Лейпциг». Игра пройдет в Манчетере (Англия) на поле стадиона «Этихад», начало – в 22:00 по Киеву.

Первая игра между командами в Германии закончилась со счетом 1:1, на гол Мареза ответил Йошко Гвардиол. Сложилось впечатление, что «Ман Сити» просто экономил силы для ответного матча, а особенно – для чемпионата, где он ведет отчаянную погоню за лидирующим «Арсеналом». «Лейпциг» тоже у себя находится на примерно такой же дистанции от первого места, которое занимает «Бавария», но в итоговый успех «быков» в Бунеслиге верится даже гораздо меньше, чем в проход в четвертьфинал ЛЧ.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию поединка «Манчестер Сити» – РБ «Лейпциг» в украинской версии сайта.