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Лига Чемпионов
РБ Лейпциг
22.02.2023, FT 1 : 1
Манчестер Сити
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Лига чемпионов
22 февраля 2023, 23:55 | Обновлено 23 февраля 2023, 00:44
362
1

Марез и Гвардиол. Лейпциг и Ман Сити обменялись голами в 1/8 финала ЛЧ

Четвертьфиналист Лиги чемпионов определится в Манчестере

22 февраля 2023, 23:55 | Обновлено 23 февраля 2023, 00:44
362
1
Марез и Гвардиол. Лейпциг и Ман Сити обменялись голами в 1/8 финала ЛЧ
Getty Images/Global Images Ukraine

Относительно недавно в матче между собой эти команды выдали голевую феерию – 6:3 в пользу «Манчестер Сити». Учитывая, что мы видели осенью, как умеет забивать «Лейпциг» (в частности, в ворота «Шахтера»), а также традиционно мощное нападение «Ман Сити», были основания надеяться на игру с большим количеством голевых моментов и сегодня.

После того, как Жоау Канселу отправился в Мюнхен, Пеп Гвардиола на позиции левого защитника использует либо Натана Аке, либо играет в три защитника. Сегодня испанец решил избрать первый вариант. На остальных позициях, в принципе, никаких сюрпризов не было.

Ожидания яркой игры очень быстро развеялись прагматичным футболом в исполнении обеих команд. Академическое построение не позволяло ни одному коллективу надеяться на нечто большее, чем моменты из стандартов и индивидуальную мастерство. Последним компонентом немного больше других выделялись Грилиш и Марез, поэтому логично, что именно эта пара организовала гол, который, кстати, стал едва ли не первым стоящим моментом в игре. Джек подобрал мяч в чужой опорной зоне, отпасовал вперед на Гюндогана, тот дезориентировал защитника и дал пробить Марезу, который ударом с линии штрафной в правый угол открыл счет.

Getty Images/Global Images Ukraine

До перерыва запомнились еще удар Родри головой, который не сумел подправить Холанд, и попытка Грилиша забить из пределов штрафной после смещения – чуть выше.

На второй тайм «Лейпциг» вышел настроенным забить. Прессинг, активность впереди качественно улучшили впечатление от игры немецкой команды, поскольку в тайме первому такого не было в принципе. Хенрикс, Андре Силва и Собослаи могли забить, но первому не хватало точности, второй не сумел умело подсечь над кипером, а удар третьего Эдерсон вытащил из девятки. Правда, бразильский кипер «Ман Сити» сразу же испортил впечатление от своей игры – после подачи с углового он нерешительно вышел на мяч и только наблюдал за полетом Гвардиола, который ударом головой в пустые ворота сравнял счет.

Getty Images/Global Images Ukraine

Этот момент был единственным достойным внимания в исполнении хозяев. У гостей дважды бил Гюндоган - вратарь спасал, а еще Холанд не реализовывал выход на свидание и не успевал добить. Негусто сегодня было с голевыми шансами.

Монотонное течение событий на поле было проиллюстрировано количеством желтых карточек в матче - только в конце Хенрикс заработал предупреждение. А к таймам добавлялись соответственно минута и две – судите сами по этому факту об интенсивности и зрелищности игры.

Победитель двухматчевой дуэли будет выявлен в Манчестере. Конечно, вполне вероятно, что «Ман Сити» сегодня просто экономил силы, но и вылет из Лиги чемпионов при такой игре никого не удивит.

Лига чемпионов 2022/2023. 1/8 финала. Первый матч.

РБ «Лейпциг» (Германия) - «Манчестер Сити» (Англия) - 1:1.

Гвардиол, 70 - Марез, 27.

Хенрикс, 90.

«Лейпциг»: Бласвих - Клостреманн (Хенрикс, 46), Гвардиол, Орбан, Хальстенберг (Раум, 89) - Лаймер, Шлагер (Айдара, 82) - Собослаи, Форсберг (Нкунку, 66), Вернер - Андре Силва (Ю. Поульсен, 82).

«Манчестер Сити»: Эдерсон - Уокер, Аканджи, Диаш, Аке - Гюндоган, Родри, Бернарду - Марез, Холанд, Грилиш.

Арбитр: Сердар Газюбююк (Нидерланді).

Стадион: «Ред Булл Арена» (Лейпциг, Германия).

РБ ЛЕЙПЦИГ - МАНЧЕСТЕР СИТИ. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

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Сергей Рипьюк
Сергей Рипьюк Sport.ua
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Комментарии 1
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Gorok
Йошка Гвардіол від сьогодні стане ще більше відомим, відібравши перемогу у Пепи Гвардіоли. Його Я точно запам'ятаю, точніше його прізвище та кумедне ім'я
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