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Лига чемпионов
21 февраля 2023, 15:23 |
97
0

РБ Лейпциг – Манчестер Сити. Прогноз и анонс на матч Лиги чемпионов

Претенденты на победу в турнире приступают к выступлениям в плей-офф

21 февраля 2023, 15:23 |
97
0
РБ Лейпциг – Манчестер Сити. Прогноз и анонс на матч Лиги чемпионов
Getty Images/Global Images Ukraine

В среду, 22 февраля, в Лейпциге на стадионе «Ред Булл Арена» состоится первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА по футболу, в котором сыграют немецкий РБ «Лейпциг» и английский «Манчестер Сити». Стартовый свисток нидерландского рефери Сердара Гэзюбююка прозвучит в 22:00 по киевскому времени.

РБ Лейпциг


Один из представителей Германии в текущем розыгрыше Лиги чемпионов УЕФА до боли знаком украинскому любителю футбола, так с ошеломляющей победы над РБ «Лейпциг» (4:1) начинались выступления донецкого «Шахтера» в данном турнире, и не менее громким поражением (0:4) они же и завершились. А ведь отличие в тех напряженных двух месяцах европейского футбола состояло только в том, что «красные быки» сменили главного тренера Доменико Тедеско на Марко Розе, после чего их очень сложно было остановить. Новый наставник начинал фактически с двух безвольных поражений от мадридского «Реала» и менхенгладбахской «Боруссии» с общим счетом 0:5, но в следующий раз его команда проиграла лишь «Униону» Берлин почти десять дней назад (1:2).

За это время в Лейпциге успело поменяться все: начиная от обычного быта футболистов и тренерского штаба, заканчивая игровой моделью и определенной кадровой ротацией. При этом, РБ прекрасно чувствует себя без травмированных основных голкипера и полузащитника – Петера Гулачи и Дани Ольмо соответственно. Начало нового года «красные быки» встречали домашнем матчем против мюнхенской «Баварии», в котором сходу создали действующим чемпионам немало проблем (1:1). В дальнейшем их ход был уже не настолько успешным, так как появилась и потеря очков в гостях у «Кельна» (0:0), а также вышеупомянутое поражение сенсационному «Униону». Но, в целом, команда в тонусе, и уж в родных стенах точно представляет опасность.

Манчестер Сити


Впрочем, английский «Манчестер Сити» в последние несколько лет лишь продолжал укрепляться в статусе сильнейшего клуба Европы, что позволяет ему самостоятельно диктовать правила двухматчевой дуэли соперникам. Несмотря на финансовый скандал, который зреет в английском футболе относительно бесконтрольного вливания средств в «горожан», действующих чемпионов Англии все равно продолжают считать одним из фаворитов текущего розыгрыша Лиги чемпионов. Впрочем, победа «Сити» в данном турнире была бы логическим исходом многолетней работы Хосепа Гвардиолы во главе коллектива.

И если бы при этом команда из Манчестера стабильно давала бы поводы не сомневаться в своей стабильности результатами выступлений на внутренней арене. А так – «горожане» могут себе позволить уверенно обыграть лондонский «Арсенал» на «Эмирейтс» (3:1), потеснить конкурентов с первой строчки чемпионской гонки, а затем упустить победу в очередном матче чемпионата против «Ноттингем Форест» (1:1), и вновь оказаться в роли отстающего. Именно поэтому «Сити» сейчас – крайне интересный коллектив, от которого сложно ожидать успехов в каждом последующем поединке, однако при этом команда Гвардиолы все равно ставит перед собой высокие цели, и уж точно не стоит рассчитывать на повторения опыта игры в Лейпциге образца декабря 2021 года, когда в уже ничего не значащем матче англичане проиграли 1:2, но стартовали в сентябре при этом с разгрома РБ 6:3.

Ориентировочные составы


РБ «Лейпциг»: Бласвих – Раум, Гвардиол, Орбан, Клостерманн – Лаймер, Шлагер – Вернер, Форсберг, Собослаи – Силва.

«Манчестер Сити»: Эдерсон – Аке, Аканжи, Уокер – Силва, Родри – Грилиш, Гюндоган, де Брюйне, Марез – Холанд.

Не сыграют: Гулачи, Диалло, Ольмо – Менди, Стоунс.

Прогноз на противостояние


Мы считаем, что в предстоящей игре гости проведут осторожную разведку. Нашей ставкой будет позиция – «Манчестер Сити» победит и ТБ 2.5 с коэффициентом 2.60 по линии Parimatch.

22 февраля, среда

РБ «Лейпциг» – «Манчестер Сити»
Лейпциг. «Ред Булл Арена». 22:00
Прямая ТВ-трансляция – видеосервис MEGOGO
Арбитр: Сердар Гэзюбююк (Нидерланды)
Прогноз Sport.ua – 1:2
Parimatch
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Александр Снитко
Александр Снитко Sport.ua
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