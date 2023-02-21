В среду, 22 февраля, состоится первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА по футболу, в котором сыграют немецкий РБ «Лейпциг» и английский «Манчестер Сити». Игра пройдет в Лейпциге (Германия) на стадионе «Ред Булл Арена», начало – в 22:00 по Киеву.

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За выступлениями РБ «Лейпциг» в ЛЧ осенью следили украинские болельщики, поскольку немецкая команда выступала в одном квартете с нашим «Шахтером». Напомним, тогда «Лейпциг» сенсационно уступил в первом туре 1:4 украинцам, но в лобовом матче за выход из группы одержал убедительную победу со счетом 4:0. «Манчестер Сити» до таких крайностей не доходил, с четырьмя победами и двумя ничьими спокойно выиграв группу с «Боруссией» Д, «Севильей» и «Копенгагеном». Очевидным фаворитом традиционно выглядит команда Гвардиолы, но давайте дождемся непосредственно матча.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию поединка «Лейпциг» – «Манчестер Сити» в украинской версии сайта.