22.02.2023, FT 1 : 1
Лига чемпионов23 февраля 2023, 00:05 | Обновлено 23 февраля 2023, 00:21
1154
0
РБ Лейпциг – Ман Сити – 1:1. Гвардиол против Гвардиолы. Видео голов и обзор
Смотрите видеообзор первого поединка 1/8 финала Лиги чемпионов
23 февраля 2023, 00:05 | Обновлено 23 февраля 2023, 00:21
1154
0
В среду, 22 февраля, в Лейпциге прошел первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов.
Немецкий «РБ Лейпциг» принимал английский «Манчестер Сити». Игра завершилась вничью (1:1)
- Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Стартовый свисток прозвучал в 22:00 по киевскому времени.
РБ Лейпциг – Манчестер Сити – 1:1. Видео голов и обзор матча
ГОЛ! 1:0. Рияд Марез, 27 мин.
ГОЛ! 1:1. Йошко Гвардиол, 70 мин.
События матча
70’
ГОЛ ! Мяч забил Йошко Гвардиол (РБ Лейпциг).
27’
ГОЛ ! Мяч забил Рияд Марез (Манчестер Сити).
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 22 февраля 2023, 23:34 0
На 70-й минуте немецкая команда сумела отыграться в матче ЛЧ с «Ман Сити»
Футбол | 22 февраля 2023, 10:59 6
На сайте УПЛ в заявке Львова появились два новичка, однако официально о подписании не было объявлено
Футбол | 22.02.2023, 14:40
Футбол | 22.02.2023, 17:44
Футбол | 22.02.2023, 11:20
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
22.02.2023, 00:05
21.02.2023, 18:30
21.02.2023, 05:49 47
21.02.2023, 03:43
21.02.2023, 11:29 5
21.02.2023, 07:39 2
21.02.2023, 20:20 15
21.02.2023, 18:05 26