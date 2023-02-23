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РБ Лейпциг
22.02.2023, FT 1 : 1
Манчестер Сити
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Лига чемпионов
23 февраля 2023, 00:05 | Обновлено 23 февраля 2023, 00:21
1154
0

РБ Лейпциг – Ман Сити – 1:1. Гвардиол против Гвардиолы. Видео голов и обзор

Смотрите видеообзор первого поединка 1/8 финала Лиги чемпионов

23 февраля 2023, 00:05 | Обновлено 23 февраля 2023, 00:21
1154
0
РБ Лейпциг – Ман Сити – 1:1. Гвардиол против Гвардиолы. Видео голов и обзор
Getty Images/Global Images Ukraine

В среду, 22 февраля, в Лейпциге прошел первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов.

Немецкий «РБ Лейпциг» принимал английский «Манчестер Сити». Игра завершилась вничью (1:1)

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Стартовый свисток прозвучал в 22:00 по киевскому времени.

РБ Лейпциг – Манчестер Сити – 1:1. Видео голов и обзор матча

ГОЛ! 1:0. Рияд Марез, 27 мин.

ГОЛ! 1:1. Йошко Гвардиол, 70 мин.

События матча

70’
ГОЛ ! Мяч забил Йошко Гвардиол (РБ Лейпциг).
27’
ГОЛ ! Мяч забил Рияд Марез (Манчестер Сити).
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Источник Sport.ua
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