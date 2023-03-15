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  4. Эрлинг ХОЛАНД: «Сказал Пепу: Я хотел бы сделать двойной хет-трик»
Лига чемпионов
15 марта 2023, 00:51 |
494
2

Эрлинг ХОЛАНД: «Сказал Пепу: Я хотел бы сделать двойной хет-трик»

Норвежец кратко высказался после окончания матча ЛЧ «Манчестер Сити» – «РБ Лейпциг»

15 марта 2023, 00:51 |
494
2
Эрлинг ХОЛАНД: «Сказал Пепу: Я хотел бы сделать двойной хет-трик»
Getty Images/Global Images Ukraine. Эрлинг Холанд

Во вторник, 14 марта, состоялся ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов между клубами «Манчестер Сити» и «РБ Лейпциг». Игра завершилась разгромной победой «горожан» со счетом 7:0 (первый матч – 1:1).

Звездный норвежский форвард Эрлинг Холанд в этом поединке оформил пента-трик за 57 минут. Однако больше ему забить не удалось – на 63-й минуте наставник английской команды Пеп Гвардиола заменил его на Хулиана Альвареса.

После окончания встречи Холанд в шуточной форме кратко прокомментировал свой перфоманс:

«Когда я ушел, сказал Пепу Гвардиоле: «Я хотел бы сделать двойной хет-трик!». Но что я могу поделать?».

Я очень люблю этот турнир, я люблю Лигу чемпионов».

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Эрлинг Холанд Манчестер Сити РБ Лейпциг Манчестер Сити - РБ Лейпциг Пеп Гвардиола Лига чемпионов
Источник Sport.ua
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Дані Рохас
Пеп конечно закозлил рекорд ЛЧ
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