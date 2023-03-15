Эрлинг ХОЛАНД: «Сказал Пепу: Я хотел бы сделать двойной хет-трик»
Норвежец кратко высказался после окончания матча ЛЧ «Манчестер Сити» – «РБ Лейпциг»
Во вторник, 14 марта, состоялся ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов между клубами «Манчестер Сити» и «РБ Лейпциг». Игра завершилась разгромной победой «горожан» со счетом 7:0 (первый матч – 1:1).
Звездный норвежский форвард Эрлинг Холанд в этом поединке оформил пента-трик за 57 минут. Однако больше ему забить не удалось – на 63-й минуте наставник английской команды Пеп Гвардиола заменил его на Хулиана Альвареса.
После окончания встречи Холанд в шуточной форме кратко прокомментировал свой перфоманс:
«Когда я ушел, сказал Пепу Гвардиоле: «Я хотел бы сделать двойной хет-трик!». Но что я могу поделать?».
Я очень люблю этот турнир, я люблю Лигу чемпионов».
Erling Haaland: “I’ve told Pep Guardiola when I went off: ‘I would love to score a double hat-trick!’. But what can I do?” 🤷🏼♂️ #MCFC— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) March 14, 2023
“I really love this competition, I love the Champions League”. pic.twitter.com/ARFDQBOGgE
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