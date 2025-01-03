Роналду может сенсационно сменить клуб перед КЧМ. Команда не из Европы

Португальский нападающий саудовского «Аль-Насра» Криштиану Роналду может перейти в «Аль-Хиляль», сообщает испанское издание todofichajes.

По информации источника, ради осуществления трансфера 39-летнего футболиста, которого считают заменой Неймару, «Аль-Хиляль» может воспользоваться специальным трансферным окном в начале июня 2025 года, которое FIFA ввела для команд-участниц клубного чемпионата мира.

В сезоне 2024/25 Криштиану Роналду провел 19 матчей на клубном уровне, отметившись 16 забитыми мячами и 3 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 12 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что «ПСЖ» окончательно отказался от идеи подписания Криштиану Роналду.