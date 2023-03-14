Александра ОЛЕЙНИКОВА: «Присутствие россиян на турнирах – это триггер»

22-летняя украинская теннисистка Александра Олейникова выиграла турнир серии UTR (Universal Tennis Rating) в хорватском городе Задар.

Редакция Sport.ua решила расспросить у Александры более детально про эти соревнования, а также задала вопросы относительно актуальных тем в мировом теннисе.

– Расскажите, пожалуйста, подробнее о турнире UTR, который вы выиграли в Хорватии? Какой был формат, с кем играли, какие призовые?

– Турнир проводился в Хорватии. Турниры UTR уже организовывают по всему миру, из Америки идет спонсирование соревнований, но проводят их повсюду. Формат – сначала групповой этап (4 группы по 5 игроков), в котором разыгрывается позиция в группе, и потом уже согласно позиции идут плей-офф за каждое место – от 1-го по 20-е. Я отыграла там 6 матчей, соревновалась с разными девушками, а в финале выиграла у хорватки Ивы Приморац. Призовой фонд турниров UTR Pro – 25000 американских долларов за первое место выплачивают 3600, а за последнее – 400. На самом деле я очень люблю играть UTR-турниры, потому что они всегда дают возможность разыграться. Если ты стартуешь с первого месяца, у тебя обязательно будут матчи уровня 15–25K, и, конечно, это неплохой шанс заработать немного денег.

– Когда планируете вернуться в про-тур?

– Я отыграла в этом году три фьючерса, но они были не очень успешны. Было сложно втянуться в сезон, разыграться. Сейчас – фьючерсы в Греции уже на этой неделе, вчера как раз приехала в Ираклион. Две 15-ки, первый матч уже завтра.

– Можете подробнее рассказать о своей татуировке?

– Татуировок у меня много, но если о той, что на шее, то здесь нет никакой тайны – это год, когда я начала играть в теннис. Но, честно говоря, она мне немного надоела, возможно я ее переделаю в нечто более художественное.

– Возможно, читали об Олеге Приходько. Повторять его слова не будем... Какое у Вас отношение к нему?

– Да, я читала. Отношение как к человеку, который игнорирует войну в собственной стране – это предатель. Я не знаю, у него это от пророссийских предубеждений, или от отсутствия четкой позиции и проявления каких-то остатков советского менталитета, но, в любом случае, подобные высказывания предательские, и, если вы видели, они очень понравились российским пропагандистским медиа.

– Вы выиграли турнир UTR. Были ли на этих соревнованиях большие призовые, чем в туре? Расскажите, пожалуйста, поподробнее, сколько можно зарабатывать, играя в теннис, не учитывая спонсоров.

– Да, призовые больше чем на уровне 15–25K. Что касается заработка, это зависит от количества клубных матчей, UTR-турниров и других коммерческих соревнований. За один клубный чемпионат можно заработать 5000 евро. Некоторые играют 4 турнира, но это занимает достаточно времени (я планирую за этот сезон отыграть два таких турнира). Ну, а турниров UTR сейчас стало достаточно много, их можно играть почти так же часто, как и ITF (я их играю 2–4 в год).

– «Цой жив». Именно так написал россиянин Рублев на турнире в городе Дубай после победы в матче против Зверева. Как вы думаете, что он имел в виду?

– Я не знаю. Мне вообще эти их месседжи непонятны. Я стараюсь об этом меньше думать, потому что уже давно стало очевидно, что никакой оппозиции там нет и россияне ничего для прекращения войны делать не хотят.

– Личная жизнь теннисистов – это всегда интересно для фанатов. Как у Вас складывается эта сторона жизни, которая не касается тенниса?

– У меня вся жизнь в теннисе, поэтому стороны жизни, которая его не касается, у меня нет. Обычно моя нетеннисная жизнь ограничивается обычным общением с небольшим кругом друзей. У меня нет хобби, но я люблю почитать в свободное время, и мне нравятся разные занятия, связанные с работой руками (например, раньше я постоянно что-то рисовала). Я не замужем, уже почти год не в отношениях.

– Вчера Леся Цуренко не вышла играть против Арины Соболенко. Причина – паническая атака, вызванная словами СЕО WTA Стива Саймона. Как можете это прокомментировать, и каково ваше отношение к теннисисткам из рф и рб? Жмете ли Вы руку после матчей с ними, если такие были?

– Я ее понимаю. Я думаю, что почти для всех украинских спортсменов присутствие на турнирах россиян и белорусов является триггером. К сожалению, мы все (кроме таких исключений как Приходько), так или иначе, переживаем войну. Видеть несправедливость в нашем спорте – действительно цепляет.

Я помню свой последний матч против россиянки. Тогда WTA проводила что-то типа недели, посвященной ментальному здоровью в теннисе (точно уже не помню). Я просто ходила тогда целый день очень злая и возмущенная несправедливостью из-за того, что WTA выставляет себя так, будто беспокоится о психологическом состоянии спортсменов. Хотя им абсолютно плевать на состояние игроков из Украины, живущих с тем, что, возможно, завтра в их дом может прилететь российская ракета. Тот матч я проиграла, хоть и была фаворитом. И психологический фактор был одной из причин. К сожалению, все мировые организации в теннисе, кроме LTA, не заинтересованы в настоящей поддержке украинских игроков, они хотят делать бизнес.

Сейчас я все больше прихожу к тому, что нужно бороться и использовать нашу медийность как спортсменов для того, чтобы доносить миру правду, параллельно с этим продолжая требовать от спортивных организаций полной дисквалификации россиян и белорусов. Но надо понимать, что они себя уже проявили, и не реагировать на такие ситуации слишком эмоционально. Мое отношение к россиянам и белорусам, как к агрессорам – активным (ибо очень многие из них имеют именно активную пророссийскую позицию, но публично ее не выражают, и об этом все знают), или молчаливым – они допускают геноцид в моей стране. Я не жму им руку после игры, не тренируюсь с ними и никогда не говорю с ними. А их попытки войти со мной в коммуникацию (что бывает редко, потому что в жизни я общаюсь на украинском, и это создает барьер) я просто полностью игнорирую.

15 марта Олейникова сыграет в 1/16 финала грунтового турнира серии W15 в Ираклионе (Греция). На старте соревнований украинка встретится с Ниной Варговой из Словакии.