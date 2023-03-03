Россиянин в ОАЭ написал на камере «Цой жив» и объяснил свой посыл

Теннисист из россии Андрей Рублев после победы над Александром Зверевым (Германия) в полуфинале турнира серии АТР 500 в городе Дубай (ОАЭ) написал на камере «Цой жив». Во время интервью у него спросили про эту надпись, а также задали вопрос на счет войны в Украине, которую развязала россия:

– Я хотел бы спросить вас о том, как прошлый год прошел для вас в психологическом плане, учитывая войну и ситуацию в Украине. Повлияло ли это на вас? Мы много слышали об украинских игроках... На Уимблдоне вам запретили играть. Можете ли вы рассказать о том, как это было для вас?



– Хочу сказать, что я сделал много заявлений по этому поводу. Конечно, было тяжело. Трудно говорить об этом, потому что даже если ты пытаешься - как бы это сказать - просто играть в теннис или что-то еще, продолжать тренироваться и все такое, ты знаешь, что это влияет на тебя, даже если не являешься частью этого или участником или чем-то еще, но все равно это влияет на многое.



Нельзя делать вид, что ничего не происходит, потому что это ужасно. Как я говорил все время, это безумие, что так много обычных людей страдают, умирают. Это нелегко. Непросто, что это происходит в наше время, когда у нас есть все мобильные телефоны, Интернет, социальные сети. Есть дети, они просто хотят заниматься TikTok. В итоге все это происходит в одно и то же время. Это трудно просто понять.



Конечно, это влияет. Не имеет значения, что ты пытаешься заниматься другими делами. Единственное, на что я надеюсь, что скоро во всех странах будет мир. Неважно, где. Я надеюсь, что будет мир в наших странах. Я надеюсь, что будет мир в других странах, где сейчас идут войны. Это ужасно, что в наше время, в этом поколении, могут происходить такие вещи.

– Можете ли вы рассказать нам, что вы написали на камере после матча?



– Цой жив. Это один из артистов прошлого поколения, который имел огромное влияние, как мне кажется, в СССР, потому что его голос был очень мощным. Просто, в принципе, легкого времени там не было. В тот момент я еще не родился, но в тот период было нелегко.

В финале турнира Рублев встретится с Даниилом Медведевым.