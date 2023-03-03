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  4. Россиянин в ОАЭ написал на камере «Цой жив» и объяснил свой посыл
ATP
03 марта 2023, 20:54 |
692
3

Россиянин в ОАЭ написал на камере «Цой жив» и объяснил свой посыл

Андрей Рублев затронул тему войны в Украине, которую развязала его страна

03 марта 2023, 20:54 |
692
3
Россиянин в ОАЭ написал на камере «Цой жив» и объяснил свой посыл
Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Рублев

Теннисист из россии Андрей Рублев после победы над Александром Зверевым (Германия) в полуфинале турнира серии АТР 500 в городе Дубай (ОАЭ) написал на камере «Цой жив». Во время интервью у него спросили про эту надпись, а также задали вопрос на счет войны в Украине, которую развязала россия:

– Я хотел бы спросить вас о том, как прошлый год прошел для вас в психологическом плане, учитывая войну и ситуацию в Украине. Повлияло ли это на вас? Мы много слышали об украинских игроках... На Уимблдоне вам запретили играть. Можете ли вы рассказать о том, как это было для вас?

– Хочу сказать, что я сделал много заявлений по этому поводу. Конечно, было тяжело. Трудно говорить об этом, потому что даже если ты пытаешься - как бы это сказать - просто играть в теннис или что-то еще, продолжать тренироваться и все такое, ты знаешь, что это влияет на тебя, даже если не являешься частью этого или участником или чем-то еще, но все равно это влияет на многое.

Нельзя делать вид, что ничего не происходит, потому что это ужасно. Как я говорил все время, это безумие, что так много обычных людей страдают, умирают. Это нелегко. Непросто, что это происходит в наше время, когда у нас есть все мобильные телефоны, Интернет, социальные сети. Есть дети, они просто хотят заниматься TikTok. В итоге все это происходит в одно и то же время. Это трудно просто понять.

Конечно, это влияет. Не имеет значения, что ты пытаешься заниматься другими делами. Единственное, на что я надеюсь, что скоро во всех странах будет мир. Неважно, где. Я надеюсь, что будет мир в наших странах. Я надеюсь, что будет мир в других странах, где сейчас идут войны. Это ужасно, что в наше время, в этом поколении, могут происходить такие вещи.

Можете ли вы рассказать нам, что вы написали на камере после матча?

– Цой жив. Это один из артистов прошлого поколения, который имел огромное влияние, как мне кажется, в СССР, потому что его голос был очень мощным. Просто, в принципе, легкого времени там не было. В тот момент я еще не родился, но в тот период было нелегко.

В финале турнира Рублев встретится с Даниилом Медведевым.

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Источник Большой теннис Украины
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Serhii P.
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Nick.Grabowski
Колись читав десь, що музичні мелодії Цоя були передрані (вкрадені) із західних гуртів того часу. 
В музиці в мене знань малувато. Але якщо це правда (бо багато російських поп-співаків крали мелодії-музику в Європі, США, Японії), то Цой - типовий росіянин, який вкраде і потім скаже "що то його". 
росіяни крадуть телевізійні формати, сценарії фільмів, ідеї та концепції бізнесів - це ознака мертвого суспільства. В росії дуже мало власного, живого, бо живе воно народжується в умовах свободи, конкуренції та поваги до наполегливої, унікальної праці (унікальної - в тому сенсі, що лише сама людина знає як потрібно і що треба). 
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