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ATP
03 марта 2023, 19:35 |
282
0

Определены финалисты крупного турнира в городе Дубай. Оба – без флага

За трофей поборются два россиянина: Андрей Рублев и Даниил Медведев

03 марта 2023, 19:35 |
282
0
Определены финалисты крупного турнира в городе Дубай. Оба – без флага
Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Рублев и Александр Зверев

В пятницу, 3 февраля, состоялись полуфинальные матчи турнира серии АТР 500 в городе Дубай.

К сожалению, в финал прошли теннисисты из россии, которые играют на теннисной арене без флага.

Даниил Медведев в двух сетах обыграл первую ракетку мира Новака Джоковича, а Андрей Рублев в двух партиях выиграл у Александра Зверева.

ATP 500 Дубай. Хард. 1/2 финала

Александр Зверев (Германия) [7] – Андрей Рублев [2] – 3:6, 6:7 (9:11)

Новак Джокович (Сербия) [1] – Даниил Медведев – 4:6, 4:6

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ATP Дубай Новак Джокович Даниил Медведев Александр Зверев Андрей Рублев
Источник Sport.ua
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