Определены финалисты крупного турнира в городе Дубай. Оба – без флага

В пятницу, 3 февраля, состоялись полуфинальные матчи турнира серии АТР 500 в городе Дубай.

К сожалению, в финал прошли теннисисты из россии, которые играют на теннисной арене без флага.

Даниил Медведев в двух сетах обыграл первую ракетку мира Новака Джоковича, а Андрей Рублев в двух партиях выиграл у Александра Зверева.

ATP 500 Дубай. Хард. 1/2 финала

Александр Зверев (Германия) [7] – Андрей Рублев [2] – 3:6, 6:7 (9:11)

Новак Джокович (Сербия) [1] – Даниил Медведев – 4:6, 4:6