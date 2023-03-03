ATP03 марта 2023, 19:35 |
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Определены финалисты крупного турнира в городе Дубай. Оба – без флага
За трофей поборются два россиянина: Андрей Рублев и Даниил Медведев
03 марта 2023, 19:35 |
282
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В пятницу, 3 февраля, состоялись полуфинальные матчи турнира серии АТР 500 в городе Дубай.
К сожалению, в финал прошли теннисисты из россии, которые играют на теннисной арене без флага.
Даниил Медведев в двух сетах обыграл первую ракетку мира Новака Джоковича, а Андрей Рублев в двух партиях выиграл у Александра Зверева.
ATP 500 Дубай. Хард. 1/2 финала
Александр Зверев (Германия) [7] – Андрей Рублев [2] – 3:6, 6:7 (9:11)
Новак Джокович (Сербия) [1] – Даниил Медведев – 4:6, 4:6
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