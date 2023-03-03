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ATP
03 марта 2023, 12:50 |
454
6

Олег ПРИХОДЬКО: «Осуждение спортсменов только больше разжигает конфликт»

Украинский теннисист – о игре в паре с россиянином

03 марта 2023, 12:50 |
454
6
Олег ПРИХОДЬКО: «Осуждение спортсменов только больше разжигает конфликт»
БТУ. Олег Приходько

Вторая ракетка Украины в парном разряде Олег Приходько рассказал о причинах совместной игры с теннисистом из рф в апреле-мае прошлого года.

«Сыграл пару с россиянином, потому что он является моим другом. И я играл пару именно со своим другом – для меня национальность не имеет значения. На мой взгляд, человека нужно судить за его поступки, а не по его национальности.

К сожалению, у нас в федерации применяется опыт диссидентов в советское время, когда людей осуждали за разногласие с общественными взглядами. У меня много друзей из россии и белоруссии, также моя девушка из россии. Все они всячески мне помогают и всегда высказываются против войны. Поэтому я не считаю, что совершил какой то страшный поступок.

Были ли рекомендации со стороны ФТУ не играть с россиянином? Да, поступали, но так как я имею собственное взгляды, то сделал так, как считал нужным, слепо соблюдать политику партии я не стал. Вообще я считаю, что такое осуждение спортсменов только больше разжигает конфликт. Таким образом спортсмены начинают устраивать войну на корте и за его пределами, превращаясь в инструменты войны и забывая основной принцип спорта», – сказал Приходько.

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Олег Приходько российско-украинская война
Источник Большой теннис Украины
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Комментарии 6
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Stanislav Matusevych
Черговий "спортвнєпалітікі". Що, по Павлограду досі серйозно не прилетіло? Звичайний манкурт, який він українець? Це і раніше було відомо, зараз він просто підтвердив особисто.
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+7
mykola omelchuk
А твої погляди не кличуть тебе захищати Батьківщину? Чи за кордоном краще пересидіти?
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+3
AnDiM
Ах ти п#дло. Коли знову з'явиттся в Україні, зразу кинути за грати за ухиляння від повісток та мобілізації.
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+1
Дані Рохас
ща буит зрада
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0
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