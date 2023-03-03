Олег ПРИХОДЬКО: «Осуждение спортсменов только больше разжигает конфликт»

Вторая ракетка Украины в парном разряде Олег Приходько рассказал о причинах совместной игры с теннисистом из рф в апреле-мае прошлого года.

«Сыграл пару с россиянином, потому что он является моим другом. И я играл пару именно со своим другом – для меня национальность не имеет значения. На мой взгляд, человека нужно судить за его поступки, а не по его национальности.

К сожалению, у нас в федерации применяется опыт диссидентов в советское время, когда людей осуждали за разногласие с общественными взглядами. У меня много друзей из россии и белоруссии, также моя девушка из россии. Все они всячески мне помогают и всегда высказываются против войны. Поэтому я не считаю, что совершил какой то страшный поступок.

Были ли рекомендации со стороны ФТУ не играть с россиянином? Да, поступали, но так как я имею собственное взгляды, то сделал так, как считал нужным, слепо соблюдать политику партии я не стал. Вообще я считаю, что такое осуждение спортсменов только больше разжигает конфликт. Таким образом спортсмены начинают устраивать войну на корте и за его пределами, превращаясь в инструменты войны и забывая основной принцип спорта», – сказал Приходько.