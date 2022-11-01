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  4. Александра ОЛЕЙНИКОВА: «Возмущает, когда россиянки предлагают сыграть пару»
ITF
01 ноября 2022, 11:30 |
327
0

Александра ОЛЕЙНИКОВА: «Возмущает, когда россиянки предлагают сыграть пару»

Эксклюзивное интервью молодой украинской теннисистки для Sport.ua

01 ноября 2022, 11:30 |
327
0
Александра ОЛЕЙНИКОВА: «Возмущает, когда россиянки предлагают сыграть пару»
Instagram. Александра Олейникова

23 и 29 октября украинская теннисистка Александра Олейникова выиграла одиночный и парный трофей на 15-тысячнике в Ираклионе (Греция).

Неделю назад Александра выиграла одиночный титул, а в субботу, 29 октября, вместе со своей напарницей Лаурин Джон-Баптист (Великобритания) выиграла трофей в парном разряде.

Стоит отметить, что 21-летняя Александра Олейникова, уроженка Киева, покинула Украину вместе с родителями в 2011 году и начала свою карьеру под хорватским флагом. В начале этого года, стало известно, что Олейникова приняла решение сменить гражданство и выступать за Украину. Во время своих выступлений за Хорватию она выиграла один титул в 2018 году ITF W15 в Ираклионе и еще три раза сыграла в финале.

Редакция Sport.ua не смогла пройти мимо такой уверенной и победной игры талантливой украинки и предложила Александре дать интервью. Олейникова согласилась и ответила на вопросы.

– Какие эмоции от двух титулов подряд? Наверняка это важный шаг в вашей карьере?
– На самом деле, я очень рада, потому что я некоторое время ничего не выигрывала в ITF из-за травм и некоторых частных проблем. Потому эмоции очень положительные! Вижу, что постепенно возвращаюсь к продуктивному ритму и думаю, что скоро будет еще больше результатов.

– Где и с кем начали заниматься теннисом?
– Начала я тренироваться в Киеве, у Юлии Сергеевны Давидюк, которой я очень благодарна за то, что привила мне любовь к теннису и дала хорошую техническую базу.

– Насколько мы знаем, вы родились в Киеве, но в 2011 году вы отправились в Хорватию и начали выступать под хорватским флагом. Почему вы сейчас снова сменили гражданство?
– Я приехала в Хорватию 10-летним ребёнком. Решения о выступлениях под хорватским флагом принимали родители. Но я есть и всегда была украинкой, и хотела представлять именно Украину. На вопрос «откуда ты?» мой ответ всегда был «Из Украины, из Киева». На самом деле, я начала процедуру перехода под украинское знамя еще в середине 2021 года и об этом многим известно. Но эта процедура достаточно длинная, и она выходит за пределы тенниса. Я обязательно вернусь в Украину после войны и буду строить свое будущее именно в Украине.

– Кто кумир в теннисе? Не только в Украине, но и в мире? Какой игрок на топ-уровне среди женщин и мужчин наиболее симпатизирует?
– Мне сложно сказать, потому что у меня нет кумиров, но меня очень вдохновлял теннис Эшли Барти. Мне очень нравится такая стилистика, и она однозначно человек, который смог задать на это «тренд» в женском туре.

– Как обстоят дела с заработком? Сложно ли все успевать: отдыхать, иметь личную жизнь, тренироваться и постоянно играть?
– Более-менее, держусь. Чтобы все успевать, стараюсь и не разделять, а гармонично интегрироваться в спортивный процесс. Но – нормально себя чувствую. Играю в национальных лигах, соревнованиях UTR, имею двух технических спонсоров и являюсь послом одного из старейших и самых известных брендов в области криптографии.

– С кем дружите из украинских и иностранных теннисистов?
– С украинцами я, почти со всеми, в хороших отношениях. Всегда очень радуюсь, когда вижу наших спортсменов на турнирах. Из других стран у меня тоже есть товарищи.

– Следите ли за другими видами спорта? За кем из спортсменов, может быть, конкретно?
– Честно говоря, я совершенно не слежу за другими видами спорта.

– Как относитесь к захватнической войне россии?
– Я осуждаю действия россии и считаю это единственной нормальной позицией. Все однозначно, точка.

– Как оцениваете выбор некоторых украинских теннисистов играть с представителями россии и белоруси в парных соревнованиях?
– Я не знаю, в какой реальности живут эти люди. Меня лично возмущает, когда у меня россиянки спрашивают о паре, потому что это демонстрирует, насколько они внешне контекста, но если с россиянками все понятно, то как наши игроки могут не понимать очевидных вещей – я не знаю. Стать сейчас в пару с россиянкой или белоруской, когда мы кричим обо всем мире о том, что в нашей стране происходит геноцид, для меня значит просто не думать головой (или думать и быть про-российских взглядов).

– Какие планы и цели на будущее? Где планируете играть и когда вас уже ждать на уровне WTA?
– Сейчас я в Греции, это последняя серия этого года, потом предсезонка. У меня очень много работы впереди: тренировки, восстановления, логистика теннисного процесса, но, конечно, уровень WTA – цель на будущее, и я уверена, что уже скоро смогу ее достичь.

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ДЕВУШКА ДНЯ. Теннисистка, сменившая хорватское гражданство на украинское
интервью статьи эксклюзив ITF Ираклион Александра Олейникова
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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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