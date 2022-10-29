Второй трофей за 2 недели. Украинка снова выиграла 15-тысячник в Греции

Украинская теннисистка Александра Олейникова вместе со своей напарницей Лаурин Джон-Баптист (Великобритания) выиграла трофей в парном разряде на грунтовом 15-тысячнике в Ираклионе (Греция).

ITF W15 Ираклион. Пары. Грунт. Финал

Александра Олейникова (Украина) / Лаурин Джон-Баптист (Великобритания) – Джиневра Монтебруно (Италия) / Александра Симева (Черногория) – 6:0, 6:1

Отметим, что неделей ранее Александр Олейникова выиграла трофей на этих же кортах в одиночном разряде.