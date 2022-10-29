Второй трофей за 2 недели. Украинка снова выиграла 15-тысячник в Греции
Александра Олейникова завоевала парный трофей в Ираклионе
Украинская теннисистка Александра Олейникова вместе со своей напарницей Лаурин Джон-Баптист (Великобритания) выиграла трофей в парном разряде на грунтовом 15-тысячнике в Ираклионе (Греция).
ITF W15 Ираклион. Пары. Грунт. Финал
Александра Олейникова (Украина) / Лаурин Джон-Баптист (Великобритания) – Джиневра Монтебруно (Италия) / Александра Симева (Черногория) – 6:0, 6:1
Отметим, что неделей ранее Александр Олейникова выиграла трофей на этих же кортах в одиночном разряде.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Президент УАФ является фигурантом уголовного производства
Экс-игрок «Барселоны» сравнил своего бывшего одноклубника с собой и Анелькой