Украинская теннисистка выиграла 15-тысячник в Ираклионе

Украинская теннисистка Александра Олейникова (WTA 806), которая до начала 2022 года выступала под хорватским флагом, выиграла грунтовой 15-тысячник в Ираклионе (Греция).

ITF W15 Ираклион. Грунт. Финал

Александра Олейникова (Украина) – Ванда Лукаш (Венгрия) – 6:4, 1:0 (RET., Лукаш)

21-летняя Александра Олейникова, уроженка Киева, покинула Украину вместе с родителями в 2011 году и начала свою карьеру под хорватским флагом. В начале этого года, стало известно, что Олейникова приняла решение сменить гражданство и выступать за Украину. Во время своих выступлений за Хорватию она выиграла один титул в 2018 году ITF W15 в Ираклионе и еще три раза сыграла в финале.