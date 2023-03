Забил и отдал ассист. Украинец с командой разгромил соперника в Шотландии

В субботу, 4 марта, состоялся матч 27-го тура третьего по силе дивизиона Шотландии между клубами «Фолкерк» и «Питерхед». Игра завершилась со счетом 5:0 в пользу хозяев поля.

Украинский футболист Максим Кучерявый начал поединок со скамейки запасных, но появился на поле вначале второго тайма. Уже на 59-й минуте 20-летний полузащитник отметился забитым голом, а спустя 9 минут отдал ассист на Колла Доналдсона. И гол, и ассист стали для Кучерявого первыми в футболке «Фолкерка».

Кучерявый принадлежит другой шотландской команде «Сент-Джонстону», но выступает на правах аренды в «Фолкерке». В текущем сезоне Первой лиги Шотландии Максим провел 3 матча.

59 - Leon McCann finds Max Kucheriavyi making a late run into the box and the midfielder hits it first time past the goalkeeper to get his first goal for the club!. 1-0. #COYB