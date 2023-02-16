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16 февраля 2023, 19:57 | Обновлено 16 февраля 2023, 20:19
826
0

Украинец Кучерявый поменял клуб в Шотландии

Полузащитник пошел на понижение

16 февраля 2023, 19:57 | Обновлено 16 февраля 2023, 20:19
826
0
Украинец Кучерявый поменял клуб в Шотландии
ФК Фолкерк

Украинский хавбек Максим Кучерявый перешел из клуба «Сент-Джонстон» в «Фолкерк».

20-летний игрок отправился в клуб третьего дивизиона чемпионата Шотландии на правах аренды, условия которой не разглашаются.

Напомним, игроком «Сент-Джонстон» Кучерявый стал летом 2021 года. Позднее он на правах аренды защищал цвета клубов «Брикин Сити» и «Келти Хартс». В текущем сезоне он провел за «Сент-Джонстон» 10 матчей во всех турнирах, результативными действиями не отметился.

В ноябре 2022 года Максим Кучерявый дебютировал в рядах молодежной сборной Украины.

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Максим Кучерявый Сент-Джонстон трансферы Фолкерк
Источник Sport.ua
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