Украинец Кучерявый поменял клуб в Шотландии

Украинский хавбек Максим Кучерявый перешел из клуба «Сент-Джонстон» в «Фолкерк».

20-летний игрок отправился в клуб третьего дивизиона чемпионата Шотландии на правах аренды, условия которой не разглашаются.

Напомним, игроком «Сент-Джонстон» Кучерявый стал летом 2021 года. Позднее он на правах аренды защищал цвета клубов «Брикин Сити» и «Келти Хартс». В текущем сезоне он провел за «Сент-Джонстон» 10 матчей во всех турнирах, результативными действиями не отметился.

В ноябре 2022 года Максим Кучерявый дебютировал в рядах молодежной сборной Украины.