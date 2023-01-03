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03 января 2023, 16:11 |
1318
3

Перспективный хавбек. Шотландский клуб продлил контракт с украинцем

Максим Кучерявый продолжает выступать за «Сент-Джонстон»

03 января 2023, 16:11 |
1318
3
Перспективный хавбек. Шотландский клуб продлил контракт с украинцем
facebook.com/stjohnstonefootballclub

Шотландский клуб «Сент-Джонстон» на официальном сайте объявил о подписании нового контракта с полузащитником Максимом Кучерявым.

20-летний украинец получил договор до середины 2025 года. В конце прошлого года Максим впервые был вызван в молодежную сборную Украины.

Кучерявый выступает на позиции центрального или флангового хавбека. В нынешнем сезоне провел 10 матчей, а «Сент-Джонстон» в Премьер-Лиге Шотландии занимает 7-е место.

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Сент-Джонстон Максим Кучерявый
Источник ФК Сент-Джонстон
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donnerwetter
А источники сообщают что он в аренде за Пердив бегает.
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Gudok
Who is it, Drinkins?
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