Перспективный хавбек. Шотландский клуб продлил контракт с украинцем

Шотландский клуб «Сент-Джонстон» на официальном сайте объявил о подписании нового контракта с полузащитником Максимом Кучерявым.

20-летний украинец получил договор до середины 2025 года. В конце прошлого года Максим впервые был вызван в молодежную сборную Украины.

Кучерявый выступает на позиции центрального или флангового хавбека. В нынешнем сезоне провел 10 матчей, а «Сент-Джонстон» в Премьер-Лиге Шотландии занимает 7-е место.