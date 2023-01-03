Перспективный хавбек. Шотландский клуб продлил контракт с украинцем
Максим Кучерявый продолжает выступать за «Сент-Джонстон»
Шотландский клуб «Сент-Джонстон» на официальном сайте объявил о подписании нового контракта с полузащитником Максимом Кучерявым.
20-летний украинец получил договор до середины 2025 года. В конце прошлого года Максим впервые был вызван в молодежную сборную Украины.
Кучерявый выступает на позиции центрального или флангового хавбека. В нынешнем сезоне провел 10 матчей, а «Сент-Джонстон» в Премьер-Лиге Шотландии занимает 7-е место.
The Football Club is delighted to announce that Max Kucheriavyi has signed a two-year contract extension.— St. Johnstone FC (@StJohnstone) January 3, 2023
"It was an easy decision to stay. I'm settled here and I am looking forward to working hard and progressing over the next few years."#SJFC | @spfl
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