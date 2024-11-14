ФОТО. Девушка украинского легионера впечатлила новыми снимками
Возлюбленная Николая Кухаревича показала роскошные виды Эдинбурга...
Девушка украинского нападающего шотландского «Хиберниана» Николая Кухаревича – Дария Зотова – похвалилась великолепной внешностью на фоне красоты Эдинбурга.
23-летняя модель из Николаева подобрала идеальный образ, чтобы подчеркнуть декольте и свою роскошную фигуру.
Фотографии получились очень огненными и фолловеры были под впечатлением: «Красавица», «Принцесса», «Ну куклёнок» и так далее:
«Муд принцессы», – подписала пост Дария.
Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram LIFESTYLE на Sport.ua
Футболист и модель встречаются уже более 2 лет.
Экс-форвард львовского «Руха» Николай Кухаревич в нынешнем сезоне провел за «Хиберниан» 11 матчей, забив 3 гола.
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