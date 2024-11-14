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14 ноября 2024, 03:01 |
260
1

ФОТО. Девушка украинского легионера впечатлила новыми снимками

Возлюбленная Николая Кухаревича показала роскошные виды Эдинбурга...

14 ноября 2024, 03:01 |
260
1
ФОТО. Девушка украинского легионера впечатлила новыми снимками
Instagram. Дария Зотова

Девушка украинского нападающего шотландского «Хиберниана» Николая КухаревичаДария Зотова – похвалилась великолепной внешностью на фоне красоты Эдинбурга.

23-летняя модель из Николаева подобрала идеальный образ, чтобы подчеркнуть декольте и свою роскошную фигуру.

Фотографии получились очень огненными и фолловеры были под впечатлением: «Красавица», «Принцесса», «Ну куклёнок» и так далее:

«Муд принцессы», – подписала пост Дария.

Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram LIFESTYLE на Sport.ua

Футболист и модель встречаются уже более 2 лет.

Экс-форвард львовского «Руха» Николай Кухаревич в нынешнем сезоне провел за «Хиберниан» 11 матчей, забив 3 гола.

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Николай Кухаревич Хиберниан (Шотландия) фото lifestyle чемпионат Шотландии по футболу девушки
Артем Діхтяренко
Артем Діхтяренко Источник
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