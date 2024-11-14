ФОТО. Девушка украинского легионера впечатлила новыми снимками

Девушка украинского нападающего шотландского «Хиберниана» Николая Кухаревича – Дария Зотова – похвалилась великолепной внешностью на фоне красоты Эдинбурга.

23-летняя модель из Николаева подобрала идеальный образ, чтобы подчеркнуть декольте и свою роскошную фигуру.

Фотографии получились очень огненными и фолловеры были под впечатлением: «Красавица», «Принцесса», «Ну куклёнок» и так далее:

«Муд принцессы», – подписала пост Дария.

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Футболист и модель встречаются уже более 2 лет.

Экс-форвард львовского «Руха» Николай Кухаревич в нынешнем сезоне провел за «Хиберниан» 11 матчей, забив 3 гола.