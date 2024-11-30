Украинец забил очередной гол в Британии и помог одержать победу
Микаола Кухаревич забил гол за «Хиберниан»
30 ноября состоялся матч 14-го тура чемпионата Шотландии между командами «Мотервелл» и «Хиберниан».
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Поединок состоялся на стадионе Фер Парк. «Хиберниан» разгромил соперника со счетом 3:0
Гол в составе «Хиберниана» забил украинский форвард Николай Кухаревич на 38-й минуте. Для него это третий мяч в текущем сезоне национального первенства Шотландии.
После 14 туров «Хиберниан» занимает последнее, 12-е место в таблице чемпионата Шотландии. У команды 9 очков. У «Мотервелла» на 10 пунктов больше и пятая позиция.
Чемпионат Шотландии. 14-й тур, 30 ноября.
Мотервелл – Хиберниан – 0:3
Голы: Гойлетт, 26, Кухаревич, 38, Кэмпбелл, 81.
Victory for the Hibees in Motherwell! 🥬 pic.twitter.com/6IWKknzopW— Hibernian Football Club (@HibernianFC) November 30, 2024
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