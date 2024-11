Украинец забил очередной гол в Британии и помог одержать победу

30 ноября состоялся матч 14-го тура чемпионата Шотландии между командами «Мотервелл» и «Хиберниан».

Поединок состоялся на стадионе Фер Парк. «Хиберниан» разгромил соперника со счетом 3:0

Гол в составе «Хиберниана» забил украинский форвард Николай Кухаревич на 38-й минуте. Для него это третий мяч в текущем сезоне национального первенства Шотландии.

После 14 туров «Хиберниан» занимает последнее, 12-е место в таблице чемпионата Шотландии. У команды 9 очков. У «Мотервелла» на 10 пунктов больше и пятая позиция.

Чемпионат Шотландии. 14-й тур, 30 ноября.

Мотервелл – Хиберниан – 0:3

Голы: Гойлетт, 26, Кухаревич, 38, Кэмпбелл, 81.

