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Шотландия
30 ноября 2024, 19:12 |
776
1

Украинец забил очередной гол в Британии и помог одержать победу

Микаола Кухаревич забил гол за «Хиберниан»

30 ноября 2024, 19:12 |
776
1
Украинец забил очередной гол в Британии и помог одержать победу
Getty Images/Global Images Ukraine. Николай Кухаревич

30 ноября состоялся матч 14-го тура чемпионата Шотландии между командами «Мотервелл» и «Хиберниан».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Поединок состоялся на стадионе Фер Парк. «Хиберниан» разгромил соперника со счетом 3:0

Гол в составе «Хиберниана» забил украинский форвард Николай Кухаревич на 38-й минуте. Для него это третий мяч в текущем сезоне национального первенства Шотландии.

После 14 туров «Хиберниан» занимает последнее, 12-е место в таблице чемпионата Шотландии. У команды 9 очков. У «Мотервелла» на 10 пунктов больше и пятая позиция.

Чемпионат Шотландии. 14-й тур, 30 ноября.

Мотервелл – Хиберниан – 0:3
Голы: Гойлетт, 26, Кухаревич, 38, Кэмпбелл, 81.

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Мотеруэлл Хиберниан (Шотландия) чемпионат Шотландии по футболу Николай Кухаревич
Дмитро Олійник
Дмитро Олійник Sport.ua
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VovanSidorovi4
Ничего себе раззабивался, куда Ребров смотрит
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