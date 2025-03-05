Неожиданный выбор. Моуриньо назвал команду, которую хочет тренировать
Жозе интересны Селтик или Рейнджерс
Наставник Фенербахче Жозе Моуриньо заявил, что после Турции не против попробовать себя в одной из двух лучших команд чемпионата Шотландии.
«Сейчас я работаю в Фенербахче, у меня есть работа. Но в будущем мне интересен чемпионат Шотландии. Пусть говорят, что это лига двух команд, но это очень страстный чемпионат. Страсть и футбол связаны в Шотландии».
«Меня не интересуют скучные чемпионаты с пустыми стадионами. А Селтик и Рейнджерс – большие клубы с историей, с фан-базой, ожиданиями. Это интересно, но сейчас я работу не ищу», – сказал Моуриньо.
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