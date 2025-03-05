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Турция
05 марта 2025, 17:24 | Обновлено 05 марта 2025, 17:37
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2

Неожиданный выбор. Моуриньо назвал команду, которую хочет тренировать

Жозе интересны Селтик или Рейнджерс

05 марта 2025, 17:24 | Обновлено 05 марта 2025, 17:37
1080
2
Неожиданный выбор. Моуриньо назвал команду, которую хочет тренировать
Getty Images/Global Images Ukraine. Жозе Моуриньо

Наставник Фенербахче Жозе Моуриньо заявил, что после Турции не против попробовать себя в одной из двух лучших команд чемпионата Шотландии.

«Сейчас я работаю в Фенербахче, у меня есть работа. Но в будущем мне интересен чемпионат Шотландии. Пусть говорят, что это лига двух команд, но это очень страстный чемпионат. Страсть и футбол связаны в Шотландии».

«Меня не интересуют скучные чемпионаты с пустыми стадионами. А Селтик и Рейнджерс – большие клубы с историей, с фан-базой, ожиданиями. Это интересно, но сейчас я работу не ищу», – сказал Моуриньо.

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Жозе Моуриньо Фенербахче Селтик Глазго Рейнджерс чемпионат Шотландии по футболу
Иван Зинченко Источник: BBC
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Комментарии 2
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Mark4854590
Моуріньо раніше казав, що хоче попрацювати зі збірною. Видно поки не знайшов підходящої
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0
Микола Унгурян
ну так, фанатська підтримка в чепіонаті Шотландії дасть фору напевно і німцям, і французам.
хоча, з турками - то дикусійно, в Туреччині також фан-рух потужний
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