Неожиданный выбор. Моуриньо назвал команду, которую хочет тренировать

Наставник Фенербахче Жозе Моуриньо заявил, что после Турции не против попробовать себя в одной из двух лучших команд чемпионата Шотландии.

«Сейчас я работаю в Фенербахче, у меня есть работа. Но в будущем мне интересен чемпионат Шотландии. Пусть говорят, что это лига двух команд, но это очень страстный чемпионат. Страсть и футбол связаны в Шотландии».

«Меня не интересуют скучные чемпионаты с пустыми стадионами. А Селтик и Рейнджерс – большие клубы с историей, с фан-базой, ожиданиями. Это интересно, но сейчас я работу не ищу», – сказал Моуриньо.