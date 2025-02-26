26 февраля проходит матч 28-го тура чемпионата Шотландии между командами Данди Юнайтед и Хиберниан.

Коллективы играют на стадионе Таннадис Парк. Время начала встречи – 21:45 по Киеву.

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На 18-й минуте украинский форвард гостей Николай Кухаревич отличился в ворота соперников, сравняв счет в противостоянии (1:1).

Для Кухаревича это первый гол в 2025 году и первый за три месяца. В последний раз он забивал в конце ноября 2024.

ФОТО. Украинский форвард в Британии забил первый гол за 3 месяца

Getty Images/Global Images Ukraine

Getty Images/Global Images Ukraine