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26 февраля 2025, 22:20 | Обновлено 26 февраля 2025, 22:22
559
2

ФОТО. Украинский форвард в Британии забил первый гол за 3 месяца

Николай Кухаревич отличился за Хиберниан в матче чемпионата Шотландии против Данди Юнайтед

26 февраля 2025, 22:20 | Обновлено 26 февраля 2025, 22:22
559
2
ФОТО. Украинский форвард в Британии забил первый гол за 3 месяца
Getty Images/Global Images Ukraine. Николай Кухаревич

26 февраля проходит матч 28-го тура чемпионата Шотландии между командами Данди Юнайтед и Хиберниан.

Коллективы играют на стадионе Таннадис Парк. Время начала встречи – 21:45 по Киеву.

Смотрите видео голов этого матча в Telegram-канале Спортивний оглядач

На 18-й минуте украинский форвард гостей Николай Кухаревич отличился в ворота соперников, сравняв счет в противостоянии (1:1).

Для Кухаревича это первый гол в 2025 году и первый за три месяца. В последний раз он забивал в конце ноября 2024.

ФОТО. Украинский форвард в Британии забил первый гол за 3 месяца

Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
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чемпионат Шотландии по футболу Хиберниан (Шотландия) Данди Юнайтед фото Николай Кухаревич
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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Комментарии 2
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VovanSidorovi4
Ничего себе он попёр, раззабивался.
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Geels5
Молодец !
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