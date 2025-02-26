ФОТО. Украинский форвард в Британии забил первый гол за 3 месяца
Николай Кухаревич отличился за Хиберниан в матче чемпионата Шотландии против Данди Юнайтед
26 февраля проходит матч 28-го тура чемпионата Шотландии между командами Данди Юнайтед и Хиберниан.
Коллективы играют на стадионе Таннадис Парк. Время начала встречи – 21:45 по Киеву.
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На 18-й минуте украинский форвард гостей Николай Кухаревич отличился в ворота соперников, сравняв счет в противостоянии (1:1).
Для Кухаревича это первый гол в 2025 году и первый за три месяца. В последний раз он забивал в конце ноября 2024.
ФОТО. Украинский форвард в Британии забил первый гол за 3 месяца
Big Myk heads the Hibees level 💪 pic.twitter.com/ZtFg6Kxr39— Hibernian Football Club (@HibernianFC) February 26, 2025
MYKOOOOOOO! 🇺🇦 pic.twitter.com/c3rShO6Oe8— Hibernian Football Club (@HibernianFC) February 26, 2025
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