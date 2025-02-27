26 февраля состоялся матч 28-го тура чемпионата Шотландии, в котором встретились «Данди Юнайтед» и «Хиберниан». Гости сумели вырвать победу со счетом 3:1.

В начале встречи защитник Грэм вывел хозяев вперед, но на 17-й минуте украинский форвард Николай Кухаревич сравнял счет. Футболист забил первый гол за последние три месяца. В конце поединка «Хиберниан» отправил в ворота соперника два мяча и вырвал победу в этом противостоянии.

«Данди Юнайтед» занимает пятое место в турнирной таблице, набрав 40 баллов. «Хиберниан» имеет в своем активе также 40 очков, но разместился на четвертой позиции из-за преимущества по дополнительным показателям.

Кухаревич играет в «Хиберниане» на правах аренды – в прошлом году перебрался в этот клуб из «Суонси». В текущем сезоне провел 17 матчей в чемпионате Шотландии, забил четыре гола.

Чемпионат Шотландии, 28-й тур. 26 февраля

Данди Юнайтед – Хиберниан – 1:3

Голы: Грэм, 6 – Кухаревич, 18, Бауи, 90, Гойлетт, 90+10

Видеообзор матча: