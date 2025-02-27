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Чемпионат Шотландии
Данди Юнайтед
26.02.2025 21:45 – FT 1 : 3
Хиберниан
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Шотландия
27 февраля 2025, 10:34 |
327
0

Данди – Хиберниан – 1:3. Украинец забил впервые за три месяца. Видео голов

Николай Кухаревич отметился результативным действием в матче 28-го тура

27 февраля 2025, 10:34 |
327
0
Данди – Хиберниан – 1:3. Украинец забил впервые за три месяца. Видео голов
Getty Images/Global Images Ukraine. Николай Кухаревич

26 февраля состоялся матч 28-го тура чемпионата Шотландии, в котором встретились «Данди Юнайтед» и «Хиберниан». Гости сумели вырвать победу со счетом 3:1.

В начале встречи защитник Грэм вывел хозяев вперед, но на 17-й минуте украинский форвард Николай Кухаревич сравнял счет. Футболист забил первый гол за последние три месяца. В конце поединка «Хиберниан» отправил в ворота соперника два мяча и вырвал победу в этом противостоянии.

«Данди Юнайтед» занимает пятое место в турнирной таблице, набрав 40 баллов. «Хиберниан» имеет в своем активе также 40 очков, но разместился на четвертой позиции из-за преимущества по дополнительным показателям.

Кухаревич играет в «Хиберниане» на правах аренды – в прошлом году перебрался в этот клуб из «Суонси». В текущем сезоне провел 17 матчей в чемпионате Шотландии, забил четыре гола.

Чемпионат Шотландии, 28-й тур. 26 февраля

Данди Юнайтед – Хиберниан – 1:3

Голы: Грэм, 6 – Кухаревич, 18, Бауи, 90, Гойлетт, 90+10

Видеообзор матча:

События матча

90’ +9
ГОЛ ! Мяч забил игрок команды Хиберниан.
90’
ГОЛ ! Мяч забил Kieron Bowie (Хиберниан).
18’
ГОЛ ! Мяч забил Микола Кухаревич (Хиберниан).
6’
ГОЛ ! Мяч забил Ross Graham (Данди Юнайтед).
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чемпионат Шотландии по футболу Данди Юнайтед Хиберниан (Шотландия) Николай Кухаревич видео голов и обзор
Николай Титюк
Николай Титюк Sport.ua
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