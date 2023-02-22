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Испания
22 февраля 2023, 01:43 | Обновлено 22 февраля 2023, 03:08
211
0

Такого не было 71 год. Ливерпуль впервые пропустил 5 голов в Лиге чемпионов

В последний раз красные уступали со счетом 2:5 на «Энфилде» в 1952 году

22 февраля 2023, 01:43 | Обновлено 22 февраля 2023, 03:08
211
0
Такого не было 71 год. Ливерпуль впервые пропустил 5 голов в Лиге чемпионов
Getty Images/Global Images Ukraine

«Ливерпуль» впервые в истории клуба пропустил 5 голов в Лиге чемпионов, проиграв «Реалу» (2:5) в первом матче 1/8 Лиги чемпионов.

В предыдущий раз красные уступали со счетом 2:5 на «Энфилде» в 1952 году, когда был зафиксирован такой счет в игре с командой «Вест Бромвич».

«Ливерпуль» на старте групповой стадии пропустил 4 мяча от «Наполи» в Италии. Подопечные Юргена Клоппа пропустили 3 или более гола уже в 8-й раз в сезоне.

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