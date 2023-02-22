Такого не было 71 год. Ливерпуль впервые пропустил 5 голов в Лиге чемпионов
В последний раз красные уступали со счетом 2:5 на «Энфилде» в 1952 году
«Ливерпуль» впервые в истории клуба пропустил 5 голов в Лиге чемпионов, проиграв «Реалу» (2:5) в первом матче 1/8 Лиги чемпионов.
В предыдущий раз красные уступали со счетом 2:5 на «Энфилде» в 1952 году, когда был зафиксирован такой счет в игре с командой «Вест Бромвич».
«Ливерпуль» на старте групповой стадии пропустил 4 мяча от «Наполи» в Италии. Подопечные Юргена Клоппа пропустили 3 или более гола уже в 8-й раз в сезоне.
😳 #LFC have conceded five goals in a Champions League game for the first time EVER pic.twitter.com/wOGrC9Qd34— talkSPORT (@talkSPORT) February 21, 2023
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Боксер не готов 100% ставить на Фьюри
Мерсисайдцы забили быстрые голы, но проиграли с крупным счетом