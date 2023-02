Такого не было 71 год. Ливерпуль впервые пропустил 5 голов в Лиге чемпионов

«Ливерпуль» впервые в истории клуба пропустил 5 голов в Лиге чемпионов, проиграв «Реалу» (2:5) в первом матче 1/8 Лиги чемпионов.

В предыдущий раз красные уступали со счетом 2:5 на «Энфилде» в 1952 году, когда был зафиксирован такой счет в игре с командой «Вест Бромвич».

«Ливерпуль» на старте групповой стадии пропустил 4 мяча от «Наполи» в Италии. Подопечные Юргена Клоппа пропустили 3 или более гола уже в 8-й раз в сезоне.

😳 #LFC have conceded five goals in a Champions League game for the first time EVER pic.twitter.com/wOGrC9Qd34