Справедливый счет или нет? Стали известны показатели xG у Ливерпуля и Реала

21 февраля в первом поединке 1/8 финала Лиги чемпионов «Ливерпуль» потерпел поражение от «Реала» (2:5).

Стал известен показатель xG команд за игру: «Ливерпуль» – 2.01, «Реал» – 1.66.

Показатель xG (от английского «expected goals», наиболее вероятный счет) – это сумма вероятностей результативности голевых моментов. Эта математическая величина рассчитыватся с учетом параметров потенциально голевых моментов, к которым относятся удары по воротам и опасные моменты без завершающих ударов.

Таким образом, наиболее вероятный счет был 2:2, и мадридской команде удалось выжать чуть не максимум из своих голевых моментов, превзойдя xG более чем на три мяча.

Команды нанесли одинаковое количество ударов (9:9). Мадридская команда имеет небольшой перевес по ударам в створ (6:5).

Ответный матч между командами из Испании и Англии пройдет 15 марта в Мадриде.