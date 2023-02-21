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Лига Чемпионов
Ливерпуль
21.02.2023, FT 2 : 5
Реал Мадрид
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Лига чемпионов
21 февраля 2023, 23:54 | Обновлено 21 февраля 2023, 23:58
759
8

Камбэк и разгром. Реал на Энфилде уверенно обыграл Ливерпуль

Мерсисайдцы забили быстрые голы, но проиграли с крупным счетом

21 февраля 2023, 23:54 | Обновлено 21 февраля 2023, 23:58
759
8
Камбэк и разгром. Реал на Энфилде уверенно обыграл Ливерпуль
Getty Images/Global Images Ukraine

Отчет о матче ожидайте позже.

Лига чемпионов. 1/8 финала. Первый матч.

«Ливерпуль» – «Реал» – 2:5

Нуньес (4), Салах (14) – Винисиус (21, 36), Милитао (47), Бензема (55, 67)

Эллиотт (93) – Винисиус (60)

«Ливерпуль»: Алиссон, Робертсон, ван Дейк, Гомес (Матип, 73), Александер-Арнолд, Байчетич (Эллиотт, 85), Фабиньо, Хендерсон (Милнер, 73), Нуньес (Диогу Жота, 64), Гакпо (Фирмино, 64)

«Реал»: Куртуа, Алаба (Начо, 27), Рюдигер, Милитао, Карвахаль, Модрич (Кроос, 87), Камавинга, Вальверде, Винисиус, Бензема (Асенсио, 87), Родриго (Себальос, 81)

Арбитр: Иштван Ковач (Румыния)

Стадион «Энфилд» (Ливерпуль, Англия)

ЛИВЕРПУЛЬ – РЕАЛ. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

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Источник Sport.ua
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Комментарии 8
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Karaim2011
Реал - це Реал!
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+4
StringerBell
После камбеков прошлого сезона, думал уже вряд ли еще такие эмоции ощутю, но это Реал, снова ) что бы начать играть надо пропустить и пошло поехало ) браво !
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+3
pol-55
А як все починалось?Потішила солідарність воротарів в 1му таймі.
Ответить
+2
donnerwetter
Ещё один рекорд Ливерпуля с Клоппом. Такого ещё клуб не переживал на Энфилде!  
  Що то було?  
  Мабуть НЛО.
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+2
luceorius
 Схоже, у клубів АПЛ вже виробився комплекс неповноцінності у зустрічах з Реалом. Скільки їх постраждало від Реала в останніх плейоффах?
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0
bzzzzzz
Клопп неправльно играет против реала. Уже который матч ничего не меняется, пытается играть против них от высокого прессинга, и постоянно проваливается на контр атаках. Неужели непонятно что это не работает. Модричу и Винисиусу только это и нужно. Вопще ничего удивительного в результате. Когда реал сравнял, так и знал что будет разгром. 
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0
Soyer
Состав давно пора менять,одни и теже 5 лет
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0
Andy_P
Напомните, плиз, успели ВанДейку в Ливерпуле памятник поставить? 
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-1
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