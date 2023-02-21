Камбэк и разгром. Реал на Энфилде уверенно обыграл Ливерпуль
Мерсисайдцы забили быстрые голы, но проиграли с крупным счетом
Отчет о матче ожидайте позже.
Лига чемпионов. 1/8 финала. Первый матч.
«Ливерпуль» – «Реал» – 2:5
Нуньес (4), Салах (14) – Винисиус (21, 36), Милитао (47), Бензема (55, 67)
Эллиотт (93) – Винисиус (60)
«Ливерпуль»: Алиссон, Робертсон, ван Дейк, Гомес (Матип, 73), Александер-Арнолд, Байчетич (Эллиотт, 85), Фабиньо, Хендерсон (Милнер, 73), Нуньес (Диогу Жота, 64), Гакпо (Фирмино, 64)
«Реал»: Куртуа, Алаба (Начо, 27), Рюдигер, Милитао, Карвахаль, Модрич (Кроос, 87), Камавинга, Вальверде, Винисиус, Бензема (Асенсио, 87), Родриго (Себальос, 81)
Арбитр: Иштван Ковач (Румыния)
Стадион «Энфилд» (Ливерпуль, Англия)
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