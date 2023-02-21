Ливерпуль – Реал. Текстовая трансляция матча
Следите за текстовой трансляцией поединка 1/8 финала Лиги чемпионов
Во вторник, 21 февраля, состоится первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов, в котором встретятся «Ливерпуль» и «Реал». Поединок состоится в Ливерпуле на «Энфилде», стартовый свисток прозвучит в 22:00 по киевскому времени.
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«Ливерпуль» и «Реал» встретятся в третьем подряд сезоне. В прошлом году соперники сошлись в финальном противостоянии, и «галактикос» одержали минимальную победу. В сезоне 2020/2021 «сливочные» одолели мерсисайдцев на стадии 1/4 финала. На своем поле «Реал» одержал победу со счетом 3:1, а в ответном матче была зафиксирована нулевая ничья. Памятным для украинских болельщиков стал киевский финал Лиги чемпионов, который состоялся в 2018 году. Тогда «Реал» также был сильнее мерсисайдцев – 3:1.
Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Ливерпуль» – «Реал», за которой можно следить в украинской версии сайта.
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