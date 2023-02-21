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Лига чемпионов
21 февраля 2023, 10:54 |
53
0

Ливерпуль – Реал. Текстовая трансляция матча

Следите за текстовой трансляцией поединка 1/8 финала Лиги чемпионов

21 февраля 2023, 10:54 |
53
0
Ливерпуль – Реал. Текстовая трансляция матча
twitter.com/LFC

Во вторник, 21 февраля, состоится первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов, в котором встретятся «Ливерпуль» и «Реал». Поединок состоится в Ливерпуле на «Энфилде», стартовый свисток прозвучит в 22:00 по киевскому времени.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

«Ливерпуль» и «Реал» встретятся в третьем подряд сезоне. В прошлом году соперники сошлись в финальном противостоянии, и «галактикос» одержали минимальную победу. В сезоне 2020/2021 «сливочные» одолели мерсисайдцев на стадии 1/4 финала. На своем поле «Реал» одержал победу со счетом 3:1, а в ответном матче была зафиксирована нулевая ничья. Памятным для украинских болельщиков стал киевский финал Лиги чемпионов, который состоялся в 2018 году. Тогда «Реал» также был сильнее мерсисайдцев – 3:1.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Ливерпуль» – «Реал», за которой можно следить в украинской версии сайта.

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Ливерпуль Реал Мадрид Ливерпуль - Реал Лига чемпионов текстовая трансляция
Источник Sport.ua
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