Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Ливерпуль – Реал. Прогноз и анонс на матч Лиги чемпионов
Лига Чемпионов
Ливерпуль
21.02.2023 22:00 - : -
Реал Мадрид
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Лига чемпионов
20 февраля 2023, 14:17 | Обновлено 20 февраля 2023, 14:56
321
2

Ливерпуль – Реал. Прогноз и анонс на матч Лиги чемпионов

Римейк прошлогоднего финала

20 февраля 2023, 14:17 | Обновлено 20 февраля 2023, 14:56
321
2
Ливерпуль – Реал. Прогноз и анонс на матч Лиги чемпионов
ФК Ливерпуль

Одним из самых интересных противостояний 1/8 финала Лиги чемпионов будет дуэль «Ливерпуля» и «Реала». Еще бы – повторение прошлогоднего финала в Париже! Первый матч состоится на «Энфилде», стартовый свисток румынского рефери Иствана Ковача прозвучит во вторник, 21 февраля в 22:00 по Киеву.

«Ливерпуль»

Для «Ливерпуля» нынешний сезон получается кризисным, и, наверно, самым сложным за более чем 7-летний период правления Юргена Клоппа. Команда, которая в прошлом сезоне о последнего боролась за победу во всех турнирах, в которых принимала участие, сейчас решает намного более скромные турнирные задачи.

В АПЛ «Красные» идут лишь восьмыми, хотя отставание от заветного четвертого места не катастрофическое – всего 3 балла по потерянным. Правда, в Лиге чемпионов «Ливерпуль» выглядел увереннее, чем на внутренней арене. После разгромного поражения в Неаполе в первом туре группового этапа команда Юргена Клоппа выиграла пять матчей подряд и уверенно заняла второе место в квартете.

Кадровая ситуация в «Ливерпуле» накануне первого матча с «Реалом» далека от оптимальной: из-за травм не сыграют Артур, Луис Диас и Тиаго Алькантара, под вопросом также участие в матче Ибраима Конате и Дарвина Нуньеса.

«Реал»

Для «Реала» нынешний сезон также удачным пока что назвать сложно. Да, в Лиге чемпионов команда Карло Анчелотти вышла в плей-офф с первого места в группе. Но украинские болельщики должны прекрасно помнить, что там для «королевского клуба» все было далеко не так просто – вспомнить только, как пришлось помучаться в матчах с донецким «Шахтером», особенно в выездном.

В Ла Лиге проблем еще больше: «Реал» идет вторым с 8-очковым отставанием от «Барселоны». И после паузы на чемпионат мира мадридский коллектив не выглядит монолитом, который способен выдать длинную победную серию и настигнуть главного соперника.

Кадровых проблем у «Реала» тоже хватает: из-за травм с «Ливерпулем» не сыграют Тони Кроос, Ферлан Менди, Орельен Чуамени, Мариано Диас и, возможно, Карим Бензема. А вот Тибо Куртуа восстановился, поэтому Андрей Лунин, скорее всего, останется в запасе.

История встреч

За последние 5 лет «Реал» и «Ливерпуль» дважды встречались между собой в финалах Лиги чемпионов, и оба раза сильнее был «Реал». Суммарно команды провели между собой 9 матчей (все в Лиге чемпионов). На счету «Реала» 5 побед против 3 у «Ливерпуля», еще 1 матч завершился вничью. Разница голов – 11:8 также в пользу «Реала».

Прогноз на противостояние

Фаворитом двухматчевой дуэли букмекеры небезосновательно считают «Реал». Но в отдельно взятом первом матче поставим на «Ливерпуль», коэффициент – 2,33.

Ориентировочные составы:

«Ливерпуль»: Алиссон – Робертсон, Гомес, Ван Дейк, Александер-Арнольд – Фабиньо, Хендерсон, Кейта – Карвальо, Гакпо, Салах

«Реал»: Куртуа – Начо, Алаба, Милитао, Карвахаль – Модрич, Вальверде, Чуамени – Родриго, Винисиус, Бензема

21 февраля, вторник

«Ливерпуль» – «Реал»
Ливерпуль. «Энфилд Роуд». 22:00
Прямая ТВ-трансляция – MEGOGO
Арбитр: Иштван Ковач (Румыния)
Прогноз Sport.ua – 2:1
Parimatch
Сделать ставку Зробити ставку
1xBet
Сделать ставку Зробити ставку
По теме:
Динамо Киев – Рига. Прогноз и анонс на товарищеский матч
Ливерпуль – Реал. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Где смотреть онлайн матч Лиги чемпионов Ливерпуль – Реал
Ливерпуль Реал Мадрид Ливерпуль - Реал Лига чемпионов прогнозы
Источник Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

В Англии ходят слухи, что Поттер будет уволен с Челси. Что известно?
Футбол | 20 февраля 2023, 11:00 7
В Англии ходят слухи, что Поттер будет уволен с Челси. Что известно?
В Англии ходят слухи, что Поттер будет уволен с Челси. Что известно?

Главные кандидаты на замену английскому тренеру: Луис Энрике, Брендан Роджерс, Маурисио Почеттино

Василий ЛОМАЧЕНКО: «Хочу вписать в историю имя своего отца»
Бокс | 20 февраля 2023, 08:52 12
Василий ЛОМАЧЕНКО: «Хочу вписать в историю имя своего отца»
Василий ЛОМАЧЕНКО: «Хочу вписать в историю имя своего отца»

Бывший чемпион мира – о своей главной цели

ФОТОГАЛЕРЕЯ. Ужасная травма Неймара. Звездного бразильца унесли на носилках
Футбол | 19.02.2023, 16:30
ФОТОГАЛЕРЕЯ. Ужасная травма Неймара. Звездного бразильца унесли на носилках
ФОТОГАЛЕРЕЯ. Ужасная травма Неймара. Звездного бразильца унесли на носилках
ВИДЕО. Классный гол Месси принес ПСЖ победу на 95-й минуте
Футбол | 19.02.2023, 16:22
ВИДЕО. Классный гол Месси принес ПСЖ победу на 95-й минуте
ВИДЕО. Классный гол Месси принес ПСЖ победу на 95-й минуте
Назван предварительный диагноз травмы у Неймара
Футбол | 19.02.2023, 20:11
Назван предварительный диагноз травмы у Неймара
Назван предварительный диагноз травмы у Неймара
Комментарии 2
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Умник
Кросс и Чуамени не полетели с командой
Ответить
0
nick07
Хотілося б перемоги Ліверпуля, але.... Лівер навіть коли його називали умовним фаворитом протистояння умудрявся програти. 
Ответить
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Микель АРТЕТА: «Слишком долго Зинченко шел к первому голу в АПЛ»
Микель АРТЕТА: «Слишком долго Зинченко шел к первому голу в АПЛ»
18.02.2023, 20:25 1
Футбол
ВИДЕО. Первый гол в Испании. Украинец принес важную победу Депортиво
ВИДЕО. Первый гол в Испании. Украинец принес важную победу Депортиво
19.02.2023, 18:26 4
Футбол
ЛОМАЧЕНКО: «Бой Усика с Фьюри – исторический для украинцев и всего бокса»
ЛОМАЧЕНКО: «Бой Усика с Фьюри – исторический для украинцев и всего бокса»
19.02.2023, 08:50 7
Бокс
Карьера под угрозой. Реакция фанов на игру Мудрика в матче с Саутгемптоном
Карьера под угрозой. Реакция фанов на игру Мудрика в матче с Саутгемптоном
19.02.2023, 03:32 18
Футбол
Руслан КОСТЫШИН: «Сначала в Казахстане зарисовывали флаг Украины»
Руслан КОСТЫШИН: «Сначала в Казахстане зарисовывали флаг Украины»
18.02.2023, 21:05 1
Футбол
Зинченко забил, как дела у Мудрика? Реакция фанов Арсенала на игру украинца
Зинченко забил, как дела у Мудрика? Реакция фанов Арсенала на игру украинца
19.02.2023, 04:05 4
Футбол
ЧМ-2023 по биатлону. Эберг одержала победу в женском масс-старте
ЧМ-2023 по биатлону. Эберг одержала победу в женском масс-старте
19.02.2023, 17:25 3
Биатлон
Джима пропустит масс-старт на чемпионате мира
Джима пропустит масс-старт на чемпионате мира
19.02.2023, 09:53 3
Биатлон
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности