Одним из самых интересных противостояний 1/8 финала Лиги чемпионов будет дуэль «Ливерпуля» и «Реала». Еще бы – повторение прошлогоднего финала в Париже! Первый матч состоится на «Энфилде», стартовый свисток румынского рефери Иствана Ковача прозвучит во вторник, 21 февраля в 22:00 по Киеву.

«Ливерпуль»

Для «Ливерпуля» нынешний сезон получается кризисным, и, наверно, самым сложным за более чем 7-летний период правления Юргена Клоппа. Команда, которая в прошлом сезоне о последнего боролась за победу во всех турнирах, в которых принимала участие, сейчас решает намного более скромные турнирные задачи.

В АПЛ «Красные» идут лишь восьмыми, хотя отставание от заветного четвертого места не катастрофическое – всего 3 балла по потерянным. Правда, в Лиге чемпионов «Ливерпуль» выглядел увереннее, чем на внутренней арене. После разгромного поражения в Неаполе в первом туре группового этапа команда Юргена Клоппа выиграла пять матчей подряд и уверенно заняла второе место в квартете.

Кадровая ситуация в «Ливерпуле» накануне первого матча с «Реалом» далека от оптимальной: из-за травм не сыграют Артур, Луис Диас и Тиаго Алькантара, под вопросом также участие в матче Ибраима Конате и Дарвина Нуньеса.

«Реал»

Для «Реала» нынешний сезон также удачным пока что назвать сложно. Да, в Лиге чемпионов команда Карло Анчелотти вышла в плей-офф с первого места в группе. Но украинские болельщики должны прекрасно помнить, что там для «королевского клуба» все было далеко не так просто – вспомнить только, как пришлось помучаться в матчах с донецким «Шахтером», особенно в выездном.

В Ла Лиге проблем еще больше: «Реал» идет вторым с 8-очковым отставанием от «Барселоны». И после паузы на чемпионат мира мадридский коллектив не выглядит монолитом, который способен выдать длинную победную серию и настигнуть главного соперника.

Кадровых проблем у «Реала» тоже хватает: из-за травм с «Ливерпулем» не сыграют Тони Кроос, Ферлан Менди, Орельен Чуамени, Мариано Диас и, возможно, Карим Бензема. А вот Тибо Куртуа восстановился, поэтому Андрей Лунин, скорее всего, останется в запасе.

История встреч

За последние 5 лет «Реал» и «Ливерпуль» дважды встречались между собой в финалах Лиги чемпионов, и оба раза сильнее был «Реал». Суммарно команды провели между собой 9 матчей (все в Лиге чемпионов). На счету «Реала» 5 побед против 3 у «Ливерпуля», еще 1 матч завершился вничью. Разница голов – 11:8 также в пользу «Реала».

Прогноз на противостояние

Фаворитом двухматчевой дуэли букмекеры небезосновательно считают «Реал». Но в отдельно взятом первом матче поставим на «Ливерпуль», коэффициент – 2,33.

Ориентировочные составы:

«Ливерпуль»: Алиссон – Робертсон, Гомес, Ван Дейк, Александер-Арнольд – Фабиньо, Хендерсон, Кейта – Карвальо, Гакпо, Салах

«Реал»: Куртуа – Начо, Алаба, Милитао, Карвахаль – Модрич, Вальверде, Чуамени – Родриго, Винисиус, Бензема

21 февраля, вторник