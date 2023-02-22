Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Ливерпуль – Реал – 2:5. Ляпы вратарей, дубли Вини и Бензема. Видео голов
Лига Чемпионов
Ливерпуль
21.02.2023, FT 2 : 5
Реал Мадрид
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Лига чемпионов
22 февраля 2023, 00:05 | Обновлено 22 февраля 2023, 01:22
3868
0

Ливерпуль – Реал – 2:5. Ляпы вратарей, дубли Вини и Бензема. Видео голов

Смотрите видеообзор матча 1/8 финала Лиги чемпионов

22 февраля 2023, 00:05 | Обновлено 22 февраля 2023, 01:22
3868
0
Ливерпуль – Реал – 2:5. Ляпы вратарей, дубли Вини и Бензема. Видео голов
Getty Images/Global Images Ukraine

Во вторник, 21 февраля, состоялся первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов, в котором встретились «Ливерпуль» и «Реал».

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Поединок прошел на стадионе «Энфилд».

«Ливерпуль» и «Реал» сыграли в третьем подряд сезоне друг с другом. В прошлом году соперники сошлись в финальном противостоянии, и «галактикос» одержали минимальную победу.

В этот раз «Реал» оформил красивый камбек со счета 0:2.

Видеообзор матча:

ГОЛ! 1:0 Нуньес, 4 мин.

ГОЛ! 2:0 Салах, 14 мин.

ГОЛ! 2:1 Винисиус, 21 мин.

ГОЛ! 2:2 Винисиус, 36 мин.

ГОЛ! 2:3 Милитао, 47 мин.

ГОЛ! 2:4 Бензема, 55 мин.

ГОЛ! 2:5 Бензема, 67 мин.

События матча

67’
ГОЛ ! Мяч забил Карим Бензема (Реал Мадрид).
55’
ГОЛ ! Мяч забил Карим Бензема (Реал Мадрид).
47’
ГОЛ ! Мяч забил Эдер Милитао (Реал Мадрид).
36’
ГОЛ ! Мяч забил Винисиус Жуниор (Реал Мадрид).
21’
ГОЛ ! Мяч забил Винисиус Жуниор (Реал Мадрид).
14’
ГОЛ ! Мяч забил Мохамед Салах (Ливерпуль).
4’
ГОЛ ! Мяч забил Дарвин Нуньес (Ливерпуль).
По теме:
Справедливый счет или нет? Стали известны показатели xG у Ливерпуля и Реала
Как дух Кариуса помог Винисиусу и Салаху установить рекорды Лиги чемпионов
Фора в два мяча. Наполи одержал комфортную победу над Айнтрахтом
Реал Мадрид Ливерпуль Ливерпуль - Реал Лига чемпионов видео голов и обзор
Источник Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Не Месси и не Роналду. Кто чаще всех забивал 4 мяча за матч?
Футбол | 21 февраля 2023, 04:59 3
Не Месси и не Роналду. Кто чаще всех забивал 4 мяча за матч?
Не Месси и не Роналду. Кто чаще всех забивал 4 мяча за матч?

В XXI столетии Али Ашфак 18 раз оформил покер

Даю сутки времени на извинения! Поворознюк поставил ультиматум Гордону
Футбол | 21 февраля 2023, 20:20 8
Даю сутки времени на извинения! Поворознюк поставил ультиматум Гордону
Даю сутки времени на извинения! Поворознюк поставил ультиматум Гордону

Президент «Ингульца» записал очередное обращение к известному журналисту

УСИК: «Мы не должны заставлять людей переходить на украинский язык»
Бокс | 21.02.2023, 14:48
УСИК: «Мы не должны заставлять людей переходить на украинский язык»
УСИК: «Мы не должны заставлять людей переходить на украинский язык»
В топе – легенда Шахтера. Назван самый забивающий защитник в XXI веке
Футбол | 21.02.2023, 03:43
В топе – легенда Шахтера. Назван самый забивающий защитник в XXI веке
В топе – легенда Шахтера. Назван самый забивающий защитник в XXI веке
Айнтрахт – Наполи – 0:2. Хвича не забил пенальти. Видео голов и обзор матча
Футбол | 22.02.2023, 00:10
Айнтрахт – Наполи – 0:2. Хвича не забил пенальти. Видео голов и обзор матча
Айнтрахт – Наполи – 0:2. Хвича не забил пенальти. Видео голов и обзор матча
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Василий ЛОМАЧЕНКО: «Хочу вписать в историю имя своего отца»
Василий ЛОМАЧЕНКО: «Хочу вписать в историю имя своего отца»
20.02.2023, 08:52 12
Бокс
Бывший чемпион мира уверен, что Усик может нокаутировать Фьюри
Бывший чемпион мира уверен, что Усик может нокаутировать Фьюри
20.02.2023, 11:55 2
Бокс
ВИДЕО. Победа Ренна, жуткая травма Неймара, ставим на Валенсию
ВИДЕО. Победа Ренна, жуткая травма Неймара, ставим на Валенсию
20.02.2023, 15:05
Футбол
Агент Трубина рассказал, сколько Шахтер может выручить с продажи вратаря
Агент Трубина рассказал, сколько Шахтер может выручить с продажи вратаря
20.02.2023, 13:42 8
Футбол
Джо ДЖОЙС: «Ошибаются те, кто думает, что Фьюри вытрет Усиком пол»
Джо ДЖОЙС: «Ошибаются те, кто думает, что Фьюри вытрет Усиком пол»
21.02.2023, 19:11 1
Бокс
ВИДЕО. Зинченко остановился поиграть с мальчиком и был жестоко наказан
ВИДЕО. Зинченко остановился поиграть с мальчиком и был жестоко наказан
20.02.2023, 09:45 10
Футбол
Леннокс ЛЬЮИС: «Усик может побить Фьюри»
Леннокс ЛЬЮИС: «Усик может побить Фьюри»
20.02.2023, 16:29 1
Бокс
Названа причина отсутствия Мудрика в старте Челси на игру с Саутгемптоном
Названа причина отсутствия Мудрика в старте Челси на игру с Саутгемптоном
20.02.2023, 16:06 21
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности