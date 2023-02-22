Во вторник, 21 февраля, состоялся первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов, в котором встретились «Ливерпуль» и «Реал».

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Поединок прошел на стадионе «Энфилд».

«Ливерпуль» и «Реал» сыграли в третьем подряд сезоне друг с другом. В прошлом году соперники сошлись в финальном противостоянии, и «галактикос» одержали минимальную победу.

В этот раз «Реал» оформил красивый камбек со счета 0:2.

Видеообзор матча:

ГОЛ! 1:0 Нуньес, 4 мин.

ГОЛ! 2:0 Салах, 14 мин.

ГОЛ! 2:1 Винисиус, 21 мин.

ГОЛ! 2:2 Винисиус, 36 мин.

ГОЛ! 2:3 Милитао, 47 мин.

ГОЛ! 2:4 Бензема, 55 мин.

ГОЛ! 2:5 Бензема, 67 мин.