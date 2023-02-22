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22 февраля 2023, 02:23 | Обновлено 22 февраля 2023, 02:48
136
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АНЧЕЛОТТИ: «При 0:2 я подумал о выездном матче с Сити в прошлом году»

Главный тренер «Реала» прокомментировал победу в матче ЛЧ над «Ливерпулем»

22 февраля 2023, 02:23 | Обновлено 22 февраля 2023, 02:48
136
0
АНЧЕЛОТТИ: «При 0:2 я подумал о выездном матче с Сити в прошлом году»
Getty Images/Global Images Ukraine

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти прокомментировал победу в матче 1/8 финала Лиги чемпионов над «Ливерпулем» (5:2):

«Нелегко добывать такие победы, прежде всего из-за того, как начался этот матч. Но мы никогда не теряли уверенности и понемногу взяли мяч под контроль. В целом, это было невероятное выступление нашей команды.

Конечно, мы не ожидали, что начнем так, как начали, но при счете 0:2 я подумал о выездном матче с «Сити» в прошлом году и надеялся, что мы сможем сделать то же самое. В итоге получилось даже лучше. Они создавали нам проблемы слева, но когда мы начали действовать лучше в атаках, то немного сдвинули Вальверде к этой зоне, после чего стали лучше защищаться.

Я думаю, что сейчас Винисиус Жуниор – самый опасный игрок в мире. Он тот, кто постоянно решает исход матчей.

Мы сыграли только первую часть этого противостояния. Сегодня мы добились успеха, но нам нужно готовиться, что во втором матче придется много терпеть и работать».

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Источник УЕФА
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