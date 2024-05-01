Лунин прокомментировал топ-матч Лиги чемпионов Бавария – Реал

30 апреля состоялся первый матч 1/2 финала Лиги чемпионов между командами «Бавария» и «Реал» Мадрид. Игра завершилась со счетом 2:2.

Украинский голкипер королевского клуба Андрей Лунин отыграл весь поединок, пропустив два гола. После матча украинский вратарь прокомментировал этот матч в своих социальных сетях.

«Осталась только одна домашняя игра, вперед!», – написал Лунин в Instagram.

Ранее главный тренер «Реала» Карло Анчелотти прокомментировал гол Лероя Сане, который Лунин пропустил в ближний угол.