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  4. Лунин прокомментировал топ-матч Лиги чемпионов Бавария – Реал
Лига чемпионов
01 мая 2024, 07:19 |
2074
0

Лунин прокомментировал топ-матч Лиги чемпионов Бавария – Реал

Команды сыграли вничью – 2:2

01 мая 2024, 07:19 |
2074
0
Лунин прокомментировал топ-матч Лиги чемпионов Бавария – Реал
Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Лунин

30 апреля состоялся первый матч 1/2 финала Лиги чемпионов между командами «Бавария» и «Реал» Мадрид. Игра завершилась со счетом 2:2.

Украинский голкипер королевского клуба Андрей Лунин отыграл весь поединок, пропустив два гола. После матча украинский вратарь прокомментировал этот матч в своих социальных сетях.

«Осталась только одна домашняя игра, вперед!», – написал Лунин в Instagram.

Ранее главный тренер «Реала» Карло Анчелотти прокомментировал гол Лероя Сане, который Лунин пропустил в ближний угол.

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Бавария Реал Мадрид Андрей Лунин Бавария - Реал Лига чемпионов
Дмитро Олійник
Дмитро Олійник Sport.ua
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