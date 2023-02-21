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Англия
21 февраля 2023, 22:06 | Обновлено 21 февраля 2023, 22:16
997
1

ОФИЦИАЛЬНО. Аутсайдер АПЛ назначил нового тренера, который работал в россии

«Лидс» возглавил Хави Грасия

21 февраля 2023, 22:06 | Обновлено 21 февраля 2023, 22:16
997
1
ОФИЦИАЛЬНО. Аутсайдер АПЛ назначил нового тренера, который работал в россии
Getty Images/Global Images Ukraine. Хави Грасия

Английский футбольный клуб «Лидс» официально объявил о назначении нового главного тренера команды.

Им стал 52-летний испанский специалист Хави Грасия.

Предыдущим местом работы Грасии был «Аль-Садд», который он покинул летом 2022 года. В Англии испанец ранее уже работал с «Уотфордом» в 2018 – 2019 годах. Предыдущим тренером «Лидcа» был Джесси Марш.

Хави Грасия также имеет опыт работы на россии. В период с 2016 по 2017 год он был наставником «рубина».

Сейчас «Лидс» занимает 19-е место в таблице АПЛ после 23 туров, имея в своем активе 19 очков.

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назначение тренера Лидс Хави Грасия
Источник ФК Лидс
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Nick.Grabowski
Іспанський фахівець Хаві Грасія працював в росії в 2016-17 роках.
Український гравець Олександр Зінченко працював в росії в 2015-16 роках.
Потім Зінченко ще і на відпочинок їздив кудись в росію.
Тому згадувати про іспанця - це м'яко кажучи некоректно, жовта преса. 
Ахметов та Суркіс - торгували з Міллером (Зєніт) та Гінером (ЦСКА М) відповідно. 
Зеленський мав шоу-бізнесовий та кіно-бізнес з росіянами після 2014 року. 
Який сенс згадувати про іспанця, коли українські громадяни, які чомусь називають себе "елітою", мали справи з росією та росіянами у період з 2014 по 2021 рік?
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