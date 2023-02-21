ОФИЦИАЛЬНО. Аутсайдер АПЛ назначил нового тренера, который работал в россии
«Лидс» возглавил Хави Грасия
Английский футбольный клуб «Лидс» официально объявил о назначении нового главного тренера команды.
Им стал 52-летний испанский специалист Хави Грасия.
Предыдущим местом работы Грасии был «Аль-Садд», который он покинул летом 2022 года. В Англии испанец ранее уже работал с «Уотфордом» в 2018 – 2019 годах. Предыдущим тренером «Лидcа» был Джесси Марш.
Хави Грасия также имеет опыт работы на россии. В период с 2016 по 2017 год он был наставником «рубина».
Сейчас «Лидс» занимает 19-е место в таблице АПЛ после 23 туров, имея в своем активе 19 очков.
📰 #LUFC is delighted to announce the club have agreed terms with Javi Gracia to become head coach, subject to obtaining a work permit— Leeds United (@LUFC) February 21, 2023
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Український гравець Олександр Зінченко працював в росії в 2015-16 роках.
Потім Зінченко ще і на відпочинок їздив кудись в росію.
Тому згадувати про іспанця - це м'яко кажучи некоректно, жовта преса.
Ахметов та Суркіс - торгували з Міллером (Зєніт) та Гінером (ЦСКА М) відповідно.
Зеленський мав шоу-бізнесовий та кіно-бізнес з росіянами після 2014 року.
Який сенс згадувати про іспанця, коли українські громадяни, які чомусь називають себе "елітою", мали справи з росією та росіянами у період з 2014 по 2021 рік?