ОФИЦИАЛЬНО. Аутсайдер АПЛ назначил нового тренера, который работал в россии

Английский футбольный клуб «Лидс» официально объявил о назначении нового главного тренера команды.

Им стал 52-летний испанский специалист Хави Грасия.

Предыдущим местом работы Грасии был «Аль-Садд», который он покинул летом 2022 года. В Англии испанец ранее уже работал с «Уотфордом» в 2018 – 2019 годах. Предыдущим тренером «Лидcа» был Джесси Марш.

Хави Грасия также имеет опыт работы на россии. В период с 2016 по 2017 год он был наставником «рубина».

Сейчас «Лидс» занимает 19-е место в таблице АПЛ после 23 туров, имея в своем активе 19 очков.

📰 #LUFC is delighted to announce the club have agreed terms with Javi Gracia to become head coach, subject to obtaining a work permit