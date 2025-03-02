Хави может возглавить итальянский гранд и забрать с собой игрока Барселоны
Хави и Фермин Лопес могут усилить «Ювентус»
Руководство туринского «Ювентуса» рассматривает кандидатуру Хави на роль главного тренера команды, сообщает El Nacional.
По информации источника, легендарный испанец может сменить Тиаго Мотту у руля туринского клуба.
При этом Хави хочет забрать с собой в Италию полузащитника «Барселоны» Фермина Лопеса, в то время как в Каталонии не намерены продавать футболиста. Но недостаточное количество игрового времени может заставить Фермина задуматься о том, чтобы покинуть Испанию.
Ранее сообщалось о том, что «Барселона» готовит громкое подписание летом.
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