Хави может возглавить итальянский гранд и забрать с собой игрока Барселоны

Руководство туринского «Ювентуса» рассматривает кандидатуру Хави на роль главного тренера команды, сообщает El Nacional.

По информации источника, легендарный испанец может сменить Тиаго Мотту у руля туринского клуба.

При этом Хави хочет забрать с собой в Италию полузащитника «Барселоны» Фермина Лопеса, в то время как в Каталонии не намерены продавать футболиста. Но недостаточное количество игрового времени может заставить Фермина задуматься о том, чтобы покинуть Испанию.

Ранее сообщалось о том, что «Барселона» готовит громкое подписание летом.