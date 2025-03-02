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  4. Хави может возглавить итальянский гранд и забрать с собой игрока Барселоны
Италия
02 марта 2025, 04:09 |
182
0

Хави может возглавить итальянский гранд и забрать с собой игрока Барселоны

Хави и Фермин Лопес могут усилить «Ювентус»

02 марта 2025, 04:09 |
182
0
Хави может возглавить итальянский гранд и забрать с собой игрока Барселоны
Getty Images/Global Images Ukraine. Хави

Руководство туринского «Ювентуса» рассматривает кандидатуру Хави на роль главного тренера команды, сообщает El Nacional.

По информации источника, легендарный испанец может сменить Тиаго Мотту у руля туринского клуба.

При этом Хави хочет забрать с собой в Италию полузащитника «Барселоны» Фермина Лопеса, в то время как в Каталонии не намерены продавать футболиста. Но недостаточное количество игрового времени может заставить Фермина задуматься о том, чтобы покинуть Испанию.

Ранее сообщалось о том, что «Барселона» готовит громкое подписание летом.

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Хави Барселона Ювентус Тиаго Мотта трансферы трансферы Ла Лиги трансферы Серии A Фермин Лопес
Даниил Кирияка Источник: El Nacional
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