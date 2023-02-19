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  4. Роналду был прав? В МЮ задумались о кардинальной перестройке инфраструктуры
Англия
19 февраля 2023, 04:42 |
72
0

Роналду был прав? В МЮ задумались о кардинальной перестройке инфраструктуры

А ведь слова португальца три месяца назад посчитали оскорбительными...

19 февраля 2023, 04:42 |
72
0
Роналду был прав? В МЮ задумались о кардинальной перестройке инфраструктуры
Getty Images/Global Images Ukraine

В ноябре минувшего года информационное пространство в английском футболе всколыхнуло интервью португальского форварда Криштиану Роналду, который в пух и прах раскритиковал нынешний «Манчестер Юнайтед». Журналисту Пирсу Моргану звездный футболист рассказал о том, что не уважает наставника «красных дьяволов» Эрика тен Хага, что клуб срочно требует кардинальных перемен, а также прямо заявил – мол, его предали в «Манчестер Юнайтед».

Скандальное интервью привело к серьезному резонансу, и в итоге все завершилось прогнозируемо – несмотря на звездный статус, клуб из Манчестера пожелал немедленно расторгнуть контракт с Роналду, и тот накануне старта финальной части ЧМ-2022 в Катаре оказался в статусе свободного агента.

В конечном итоге Роналду смог трудоустроиться в саудовском «Аль-Насре», хотя и мечтал продолжить выступления в команде, участвующей в Лиге чемпионов. На португальца вылилось немало критики: за отсутствие корпоративной этики, за неуважительное отношение к тренеру и пренебрежительные отзывы о некоторых партнерах, за чрезмерное самовозвеличивание…

Getty Images/Global Images Ukraine

Но как минимум к некоторым аргументам Роналду стоило бы прислушаться, отбросив всю напускную мишуру, которая всегда присутствует вокруг персоны португальца. Если говорить откровенно, то инфраструктура, которой располагает «Манчестер Юнайтед», действительно заметно устарела и уступает аналогичным условиям большинства конкурентов. И Криштиану недвусмысленно об этом говорил…

«Прогресс был нулевым. С тех пор, как сэр Алекс (Фергюсон – бывший наставник «Манчестер Юнайтед» и легенда клуба) ушел, я не увидел никаких изменений в клубе. Ничего не изменилось. Он (Фергюсон) знает лучше, чем кто-либо другой, что клуб не на пути, которого заслуживает. Он это знает. Все это знают. Люди, которые этого не видят… Это потому, что они не хотят видеть. Они слепы. Я думаю, что болельщики должны знать правду. Я хочу лучшего для клуба. Вот почему я переходил в «Манчестер Юнайтед».

«Но внутри клуба происходят некоторые вещи, которые не помогают нам достичь высшего уровня, и быть вровень с «Сити», «Ливерпулем» и даже нынешним «Арсеналом». По моему мнению, клуб такого калибра и статуса должен быть на вершине пирамиды, но, к сожалению, это не так», - заявил Роналду.

И добавил: «Ничего не меняется. Речь не только о джакузи, но и о бассейне, и даже о тренажерном зале. Многие технологические моменты, кухня, повара – которых я очень ценю, они прекрасные люди – все это замерло во времени, что меня очень удивило. Я думал, что увижу другие вещи, технологии, инфраструктуру. К сожалению, мы видим многое из того, к чему я привык, когда мне был 21, 22, 23 года. Это меня очень удивило».


Тренировочная база «Манчестер Юнайтед», которая располагается в Кэррингтоне, была открыта в 2000 году, и с момента прихода в клуб в роли собственников семьи Глейзеров, действительно ни разу не подвергалась серьезной реконструкции или технологическому улучшению. За последние тринадцать лет «красные дьяволы» инвестировали в инфраструктуру 98 миллионов фунтов. По этому показателю «Юнайтед» проигрывает не только «шумным соседям» из «Сити» (421 млн фунтов) и безоговорочному лидеру «Тоттенхэму» (1,525 млрд фунтов), который вбухал невероятные деньги в строительство ультрасовременного нового стадиона, но и ряду других клубов – «Ливерпулю» (266), «Брайтону» (195), «Лестеру» (153), «Брентфорду» (126), «Арсеналу» (122)…

Из так называемой «английской топ-6» меньше, чем «Манчестер Юнайтед», на инфраструктуру за последние полтора десятилетия потратил только «Челси», хотя различия между этими клубами в инвестициях невелики – всего 3 миллиона фунтов. Однако «синим» удавалось все это время завлекать на «Стэмфорд Бридж» многих действительно звездных персонажей, что помогло «Челси» выиграть Лигу чемпионов в 2012 и 2021 годах, а также Премьер-лигу – в 2010-м, 2015-м и 2017-м.

Осознавая это, руководство «Манчестер Юнайтед» вот уже несколько лет, по данным СМИ, планирует существенно потратиться на капитальный ремонт, если даже не на кардинальную перестройку тренировочных мощностей. Впрочем, планировать – не значить делать, а потому Глейзерам прилично достается от фанатов, и пламенная речь Криштиану Роналду добавила американским владельцам «красных дьяволов» проблем, отчасти из-за чего те очень быстро задумались о возможной продаже всех или части акций клуба.

Поговаривают, что новым владельцем «Манчестер Юнайтед» может стать самый богатый человек Великобритании Джим Рэтклифф. К этому человеку у болельщиков «красных дьяволов» наверняка возникнет не меньше вопросов, чем к Глейзерам, но в случае смены собственника клуб реально получит шанс для давно назревших трансформаций…

На днях издание The Sun, имеющее славу представителя «желтой прессы», однако моментами выдающего весьма точную информацию о конкретных вещах или обстоятельствах, опубликовало новость о том, что летом в «Манчестер Юнайтед» действительно начнутся подвижки в вопросе модернизации тренировочной базы. В частности, якобы планируется построить новый оздоровительный комплекс, где даже будет место для занятий йогой.

Вторит коллегам из The Sun и другое популярное, но также не обладающее безупречной репутацией с точки зрения правдивости подаваемых данных, издание Daily Mail. По его данным, критика Роналду относительно устаревшей инфраструктуры оказала нужный эффект, и летом клуб готовится инвестировать «миллионы, чтобы превратить свою тренировочную базу в Кэррингтоне в новый роскошный комплекс высшего уровня».

Интересно, что тренировочный комплекс «Траффорд» в Кэррингтоне заменил «Клифф» – предыдущую тренировочную базу «Манчестер Юнайтед», которая находилась на берегах реки Ирвелл. После этого «красные дьяволы» восемь раз становились чемпионами Англии и один раз побеждали в Лиге чемпионов, но с 2013-го, когда тренерский мостик покинул Алекс Фергюсон, никаких громких успехов «Манчестер Юнайтед» не добивался.

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Алексей Сливченко
Алексей Сливченко Sport.ua
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