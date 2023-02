Роналду был прав? В МЮ задумались о кардинальной перестройке инфраструктуры

В ноябре минувшего года информационное пространство в английском футболе всколыхнуло интервью португальского форварда Криштиану Роналду, который в пух и прах раскритиковал нынешний «Манчестер Юнайтед». Журналисту Пирсу Моргану звездный футболист рассказал о том, что не уважает наставника «красных дьяволов» Эрика тен Хага, что клуб срочно требует кардинальных перемен, а также прямо заявил – мол, его предали в «Манчестер Юнайтед».

Скандальное интервью привело к серьезному резонансу, и в итоге все завершилось прогнозируемо – несмотря на звездный статус, клуб из Манчестера пожелал немедленно расторгнуть контракт с Роналду, и тот накануне старта финальной части ЧМ-2022 в Катаре оказался в статусе свободного агента.

В конечном итоге Роналду смог трудоустроиться в саудовском «Аль-Насре», хотя и мечтал продолжить выступления в команде, участвующей в Лиге чемпионов. На португальца вылилось немало критики: за отсутствие корпоративной этики, за неуважительное отношение к тренеру и пренебрежительные отзывы о некоторых партнерах, за чрезмерное самовозвеличивание…

Но как минимум к некоторым аргументам Роналду стоило бы прислушаться, отбросив всю напускную мишуру, которая всегда присутствует вокруг персоны португальца. Если говорить откровенно, то инфраструктура, которой располагает «Манчестер Юнайтед», действительно заметно устарела и уступает аналогичным условиям большинства конкурентов. И Криштиану недвусмысленно об этом говорил…

«Прогресс был нулевым. С тех пор, как сэр Алекс (Фергюсон – бывший наставник «Манчестер Юнайтед» и легенда клуба) ушел, я не увидел никаких изменений в клубе. Ничего не изменилось. Он (Фергюсон) знает лучше, чем кто-либо другой, что клуб не на пути, которого заслуживает. Он это знает. Все это знают. Люди, которые этого не видят… Это потому, что они не хотят видеть. Они слепы. Я думаю, что болельщики должны знать правду. Я хочу лучшего для клуба. Вот почему я переходил в «Манчестер Юнайтед».

«Но внутри клуба происходят некоторые вещи, которые не помогают нам достичь высшего уровня, и быть вровень с «Сити», «Ливерпулем» и даже нынешним «Арсеналом». По моему мнению, клуб такого калибра и статуса должен быть на вершине пирамиды, но, к сожалению, это не так», - заявил Роналду.

И добавил: «Ничего не меняется. Речь не только о джакузи, но и о бассейне, и даже о тренажерном зале. Многие технологические моменты, кухня, повара – которых я очень ценю, они прекрасные люди – все это замерло во времени, что меня очень удивило. Я думал, что увижу другие вещи, технологии, инфраструктуру. К сожалению, мы видим многое из того, к чему я привык, когда мне был 21, 22, 23 года. Это меня очень удивило».

