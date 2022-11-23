Семья Глейзеров официально сообщила, что готова продать Манчестер Юнайтед

Владельцы «Манчестер Юнайтед», семья американских бизнесменов Глейзеров, сообщили о готовности рассмотреть возможность продажи клуб.

Английский клуб официально объявил о «начале процесса изучения стратегических альтернатив для ускорения роста».

Инвестиционные банкиры изучат процесс, который может включить полную или частичную продажу клуба или стратегическое партнерством с третьими сторонами.

По данным прессы, семья Глейзеров готова продать «Манчестер Юнайтед» за 10 млрд долларов. Интересно, что Глейзеры приобрели клуб «красных дьяволов» в 2005 году почти за 800 млн долларов.