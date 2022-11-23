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Англия
23 ноября 2022, 01:00 | Обновлено 23 ноября 2022, 01:18
178
0

Семья Глейзеров официально сообщила, что готова продать Манчестер Юнайтед

Американские бизнесмены хотят получить за английский клуб $10 млрд

23 ноября 2022, 01:00 | Обновлено 23 ноября 2022, 01:18
178
0
Семья Глейзеров официально сообщила, что готова продать Манчестер Юнайтед
Getty Images/Global Images Ukraine

Владельцы «Манчестер Юнайтед», семья американских бизнесменов Глейзеров, сообщили о готовности рассмотреть возможность продажи клуб.

Английский клуб официально объявил о «начале процесса изучения стратегических альтернатив для ускорения роста».

Инвестиционные банкиры изучат процесс, который может включить полную или частичную продажу клуба или стратегическое партнерством с третьими сторонами.

По данным прессы, семья Глейзеров готова продать «Манчестер Юнайтед» за 10 млрд долларов. Интересно, что Глейзеры приобрели клуб «красных дьяволов» в 2005 году почти за 800 млн долларов.

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Источник Sport.ua
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