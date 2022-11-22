ОФИЦИАЛЬНО. Манчестер Юнайтед разорвал контракт с Роналду
Португалец покидает стан манкунианцев
37-летний португальский нападающий Криштиану Роналду больше не будет выступать за «Манчестер Юнайтед». Клуб уведомил о том, что контракт игрока расторгнут.
«Криштиану Роналду должен немедленно покинуть «Манчестер Юнайтед» по взаимному согласию.
Клуб благодарит его за огромный вклад в два периода на «Олд Траффорд», – сказано в релизе «красных дьяволов».
Cristiano Ronaldo is to leave Manchester United by mutual agreement, with immediate effect.— Manchester United (@ManUtd) November 22, 2022
The club thanks him for his immense contribution across two spells at Old Trafford.#MUFC
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