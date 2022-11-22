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Англия
22 ноября 2022, 19:40 | Обновлено 22 ноября 2022, 20:19
7213
14

ОФИЦИАЛЬНО. Манчестер Юнайтед разорвал контракт с Роналду

Португалец покидает стан манкунианцев

22 ноября 2022, 19:40 | Обновлено 22 ноября 2022, 20:19
7213
14
ОФИЦИАЛЬНО. Манчестер Юнайтед разорвал контракт с Роналду
Getty Images/Global Images Ukraine

37-летний португальский нападающий Криштиану Роналду больше не будет выступать за «Манчестер Юнайтед». Клуб уведомил о том, что контракт игрока расторгнут.

«Криштиану Роналду должен немедленно покинуть «Манчестер Юнайтед» по взаимному согласию.

Клуб благодарит его за огромный вклад в два периода на «Олд Траффорд», – сказано в релизе «красных дьяволов».

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Источник ФК Манчестер Юнайтед
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Комментарии 14
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OKs100
Мог бы раньше дать то интервью, на полгода раньше освободился бы.
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+8
nick07
епопея "Роналду йде з МЮ" закінчилась, стартує епопея "ТОП-клуб за чутками підписав Роналду")))))
Якщо опиниться в Реалі то було б цікаво
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+4
Показать Скрыть 2 ответа
Умник
Динамо ждет
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-1
Jaime_Lannister
Давай в Динамо!
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-1
jugulator
Манчестер Юнайтед избавился от проблемы. Посмотрим, кто теперь ее приобретет.
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-1
VK-Sport
Тільки обдовбаний психічно хворий голандець тіпу якогось маловідомого Тен Хаага міг піти наперекір найкращому футболісту останніх 20 ти років. Обкурюйся далі, лисий недоумок.
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-1
Viktor Tsimakouridze
той хаах нехай йде до дупи
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-1
Хутин Пуйло
Come to Besiktas!
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-1
AndiM
Якщо б сіті вибрав а не мю з всякими фредами, то грав би та забивав і далі.
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-3
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