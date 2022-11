ОФИЦИАЛЬНО. Манчестер Юнайтед разорвал контракт с Роналду

37-летний португальский нападающий Криштиану Роналду больше не будет выступать за «Манчестер Юнайтед». Клуб уведомил о том, что контракт игрока расторгнут.

«Криштиану Роналду должен немедленно покинуть «Манчестер Юнайтед» по взаимному согласию.

Клуб благодарит его за огромный вклад в два периода на «Олд Траффорд», – сказано в релизе «красных дьяволов».

Cristiano Ronaldo is to leave Manchester United by mutual agreement, with immediate effect.



The club thanks him for his immense contribution across two spells at Old Trafford.#MUFC