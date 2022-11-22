Реалу предложили на полгода подписать Роналду
Португалец активно ищет новый клуб
Сейчас Криштиану Роналду активно ищет себе новый клуб после раскола в отношениях с «Манчестер Юнайтед». У 37-летнего португальца есть варианты из-за пределов Европы, но они форварда не привлекают.
Услуги Роналду были предложены его бывшему клубу, «Реалу». Недавно травму получил лидер атак «Реала» Карим Бензема, и он может выпасть из игры надолго. Именно поэтому «сливочным» предложили на полгода подписать Роналду.
Однако, по информации испанских СМИ, пока что такое предложение большого энтузиазма в руководстве «Реала» не вызывает. Ситуация может измениться после того, как станут известны более точные сроки восстановления Бензема.
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