ОФИЦИАЛЬНО. Бензема пропустит ЧМ-2022
Карим получил травму на тренировке
Обладатель Золотого мяча-2022 французский форвард Карим Бензема не поможет своей сборной на ЧМ-2022 по футболу в Катаре.
34-летний нападающий во время сегодняшней тренировки сборной Франции почувствовал острую боль в квадрицепсе левого бедра. После медосмотра стало известно, что форвард пропустит этот мундиаль.
Интересно то, что Бензема станет первым игроком с 1978 года действующим обладателем Золотого мяча, не сыгравшим на ЧМ. В том году пропустил турнир Аллан Симонсен, но тогда была иная причина – его сборная Дании не смогла квалифицироваться на турнир.
Отметим, что в текущем сезоне на клубном уровне Бензема провел 12 матчей, в которых записал на свой счет 6 забитых мячей и 1 ассист.
🔵 INFO LE PARISIEN | Karim Benzema est forfait pour toute la compétition#FIFAWorldCup #QatarWorldCup2022 #CDM2022— Le Parisien (@le_Parisien) November 19, 2022
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