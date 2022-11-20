Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ОФИЦИАЛЬНО. Бензема пропустит ЧМ-2022
Чемпионат мира
20 ноября 2022, 01:10 |
515
0

ОФИЦИАЛЬНО. Бензема пропустит ЧМ-2022

Карим получил травму на тренировке

20 ноября 2022, 01:10 |
515
0
ОФИЦИАЛЬНО. Бензема пропустит ЧМ-2022
Instagram. Карим Бензема

Обладатель Золотого мяча-2022 французский форвард Карим Бензема не поможет своей сборной на ЧМ-2022 по футболу в Катаре.

34-летний нападающий во время сегодняшней тренировки сборной Франции почувствовал острую боль в квадрицепсе левого бедра. После медосмотра стало известно, что форвард пропустит этот мундиаль.

Интересно то, что Бензема станет первым игроком с 1978 года действующим обладателем Золотого мяча, не сыгравшим на ЧМ. В том году пропустил турнир Аллан Симонсен, но тогда была иная причина – его сборная Дании не смогла квалифицироваться на турнир.

Отметим, что в текущем сезоне на клубном уровне Бензема провел 12 матчей, в которых записал на свой счет 6 забитых мячей и 1 ассист.

По теме:
Неожиданный выбор. Руни ответил, кто лучше: Месси или Роналду?
Катар – Эквадор. Текстовая трансляция матча
Источник: Бензема рискует не сыграть на чемпионате мира в Катаре
Карим Бензема травма травма бедра ЧМ-2022 по футболу сборная Франции по футболу
Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram
Источник Twitter
Оцените материал
(6)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Криштиану РОНАЛДУ: «Я как аппетитный фрукт. Все хотят укусить меня»
Футбол | 19 ноября 2022, 08:10 23
Криштиану РОНАЛДУ: «Я как аппетитный фрукт. Все хотят укусить меня»
Криштиану РОНАЛДУ: «Я как аппетитный фрукт. Все хотят укусить меня»

Скандальное интервью португальца, из-за которого МЮ разорвет с ним контракт

СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 19 ноября
Футбол | 19 ноября 2022, 07:00 0
СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 19 ноября
СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 19 ноября

Важные события во всех видах спорта

Максим ШАЦКИХ: «Беседина жалко, после травмы не может прийти в себя»
Футбол | 19.11.2022, 20:53
Максим ШАЦКИХ: «Беседина жалко, после травмы не может прийти в себя»
Максим ШАЦКИХ: «Беседина жалко, после травмы не может прийти в себя»
Товарищеские матчи. Гибралтар обыграл Андорру, Казахстан проиграл ОАЭ
Футбол | 19.11.2022, 23:50
Товарищеские матчи. Гибралтар обыграл Андорру, Казахстан проиграл ОАЭ
Товарищеские матчи. Гибралтар обыграл Андорру, Казахстан проиграл ОАЭ
Джанни ИНФАНТИНО: «Европейцы должны извиняться следующие три тысячи лет»
Футбол | 19.11.2022, 14:53
Джанни ИНФАНТИНО: «Европейцы должны извиняться следующие три тысячи лет»
Джанни ИНФАНТИНО: «Европейцы должны извиняться следующие три тысячи лет»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Днепр-1 – Шахтер
Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Днепр-1 – Шахтер
19.11.2022, 06:31 1
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Шуфрич и Суркис покинут состав НОК Украины
ОФИЦИАЛЬНО. Шуфрич и Суркис покинут состав НОК Украины
18.11.2022, 18:31 40
Другие виды
Манчестер Юнайтед выступил с официальным заявлением по ситуации с Роналду
Манчестер Юнайтед выступил с официальным заявлением по ситуации с Роналду
18.11.2022, 13:40 3
Футбол
Календарь боев украинцев 2022 в MMA: Амосов, Мороз, Крыкля и другие
Календарь боев украинцев 2022 в MMA: Амосов, Мороз, Крыкля и другие
18.11.2022, 03:30 2
MMA
Эдди ХИРН: «Усик и Фьюри сделают все возможное, чтобы избежать Хрговича»
Эдди ХИРН: «Усик и Фьюри сделают все возможное, чтобы избежать Хрговича»
18.11.2022, 10:38 2
Бокс
Стелла ЗАХАРОВА: «Система ломает все на своем пути ради своей цели»
Стелла ЗАХАРОВА: «Система ломает все на своем пути ради своей цели»
18.11.2022, 08:17 7
Другие виды
Днепр-1 – Шахтер – 2:1. Лидер идет в отрыв. Видео голов и обзор матча
Днепр-1 – Шахтер – 2:1. Лидер идет в отрыв. Видео голов и обзор матча
19.11.2022, 15:56 13
Футбол
Андрей Шевченко вышел из НОК Украины из-за состава участников
Андрей Шевченко вышел из НОК Украины из-за состава участников
18.11.2022, 16:48 47
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности