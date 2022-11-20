ОФИЦИАЛЬНО. Бензема пропустит ЧМ-2022

Обладатель Золотого мяча-2022 французский форвард Карим Бензема не поможет своей сборной на ЧМ-2022 по футболу в Катаре.

34-летний нападающий во время сегодняшней тренировки сборной Франции почувствовал острую боль в квадрицепсе левого бедра. После медосмотра стало известно, что форвард пропустит этот мундиаль.

Интересно то, что Бензема станет первым игроком с 1978 года действующим обладателем Золотого мяча, не сыгравшим на ЧМ. В том году пропустил турнир Аллан Симонсен, но тогда была иная причина – его сборная Дании не смогла квалифицироваться на турнир.

Отметим, что в текущем сезоне на клубном уровне Бензема провел 12 матчей, в которых записал на свой счет 6 забитых мячей и 1 ассист.