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Чемпионат мира
19 ноября 2022, 22:22 |
861
0

Источник: Бензема рискует не сыграть на чемпионате мира в Катаре

Обладатель «Золотого мяча» точно пропустит первый матч группового раунда

19 ноября 2022, 22:22 |
861
0
Источник: Бензема рискует не сыграть на чемпионате мира в Катаре
Getty Images/Global Images Ukraine. Карим Бензема

Один из лидеров сборной Франции Карим Бензема пропустит как минимум первый матч чемпионата мира в Катаре.

Обладатель «Золотого мяча» покинул команду и тренируется отдельно от остальных футболистов. По данным RMC Sport, под угрозой участие игрока в чемпионате мира. Официальной информации пока нет.

Отметим, что Карим восстанавливается от повреждения бедра, из-за которого форвард пропустил последние четыре встречи в футболке мадридского «Реала».

Напомним, что защиту титула подопечные Дидье Дешама начнут с групповой стадии, соперниками на которой станут Дания, Австралия и Тунис.

Первый матч Франция проведет 22 ноября против Австралии. Начало в 21:00 по Киеву.

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Карим Бензема сборная Франции по футболу ЧМ-2022 по футболу
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Источник L'Equipe
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