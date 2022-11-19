Источник: Бензема рискует не сыграть на чемпионате мира в Катаре

Один из лидеров сборной Франции Карим Бензема пропустит как минимум первый матч чемпионата мира в Катаре.

Обладатель «Золотого мяча» покинул команду и тренируется отдельно от остальных футболистов. По данным RMC Sport, под угрозой участие игрока в чемпионате мира. Официальной информации пока нет.

Отметим, что Карим восстанавливается от повреждения бедра, из-за которого форвард пропустил последние четыре встречи в футболке мадридского «Реала».

Напомним, что защиту титула подопечные Дидье Дешама начнут с групповой стадии, соперниками на которой станут Дания, Австралия и Тунис.

Первый матч Франция проведет 22 ноября против Австралии. Начало в 21:00 по Киеву.