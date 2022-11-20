У Роналду появились два варианта продолжения карьеры

Форвард «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду близок к тому, чтобы покинуть клуб в январе. В МЮ собираются отправить 37-летнего португальца в молодежную команду, если он не захочет уходить.

По информации инсайдера Николо Скиры, Роналду уже получил два предложения по поводу продолжения карьеры: одно из Саудовской Аравии, другое – из МЛС.

При этом сам Роналду не торопится рассматривать эти варианты. Он хотел бы остаться в Европе и играть в Лиге чемпионов, но таких предложений у него пока что нет.