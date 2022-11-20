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  4. У Роналду появились два варианта продолжения карьеры
Англия
20 ноября 2022, 13:11 |
2474
1

У Роналду появились два варианта продолжения карьеры

Оба варианта – не из Европы

20 ноября 2022, 13:11 |
2474
1
У Роналду появились два варианта продолжения карьеры
Getty Images/Global Images Ukraine. Криштиану Роналду

Форвард «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду близок к тому, чтобы покинуть клуб в январе. В МЮ собираются отправить 37-летнего португальца в молодежную команду, если он не захочет уходить.

По информации инсайдера Николо Скиры, Роналду уже получил два предложения по поводу продолжения карьеры: одно из Саудовской Аравии, другое – из МЛС.

При этом сам Роналду не торопится рассматривать эти варианты. Он хотел бы остаться в Европе и играть в Лиге чемпионов, но таких предложений у него пока что нет.

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Криштиану Роналду Манчестер Юнайтед Николо Скира
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Источник твиттер Николо Скиры
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OKs100
Днепр-1 идеальный вариант. Европа и Лига чемпионов.
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