В ссылку. В МЮ знают, что делать с Роналду, если он не согласится уйти

Португальский нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду рискует провести вторую половину нынешнего сезона в расположении резервного состава «красных дьяволов».

Подобный вариант развития карьеры 37-летнего форварда более чем вероятен, если клуб и игрок не согласуют расторжение контракта Роналду, который рассчитан до лета 2023 года. Как известно, несколько дней назад португалец дал интервью, которым нанес сильный удар по репутации «Манчестер Юнайтед».

Ранее сообщалось, что манкунианцы готовятся к суду с Криштиану Роналду.