Манчестер Юнайтед готовится к суду с Роналду

Английский клуб «Манчестер Юнайтед» изучает возможность подачи иска в суд против нападающего команды Криштиану Роналду.

Впрочем, согласно данным источника, на «Олд Траффорд» доводить дело до судебной инстанции не намерены, а рассматривают такую возможность лишь на крайний случай. В «Манчестер Юнайтед» будут готовы к суду, если португалец откажется от расторжения контракта. Для «красных дьяволов» является исключительным приоритетом досрочное прекращение соглашения с Роналду.

Руководство «Манчестер Юнайтед» не хочет, чтобы Криштиану Роналду возвращался в расположение клуба после чемпионата мира в Катаре.

Как известно, не так давно Криштиану Роналду дал интервью, в котором сделал ряд громких заявлений, которые ударили по репутации «Манчестер Юнайтед».