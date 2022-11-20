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Англия
20 ноября 2022, 08:34 | Обновлено 20 ноября 2022, 08:38
1398
1

Манчестер Юнайтед готовится к суду с Роналду

Манкунианцы имеют решительный настрой

20 ноября 2022, 08:34 | Обновлено 20 ноября 2022, 08:38
1398
1
Манчестер Юнайтед готовится к суду с Роналду
Getty Images/Global Images Ukraine. Криштиану Роналду

Английский клуб «Манчестер Юнайтед» изучает возможность подачи иска в суд против нападающего команды Криштиану Роналду.

Впрочем, согласно данным источника, на «Олд Траффорд» доводить дело до судебной инстанции не намерены, а рассматривают такую возможность лишь на крайний случай. В «Манчестер Юнайтед» будут готовы к суду, если португалец откажется от расторжения контракта. Для «красных дьяволов» является исключительным приоритетом досрочное прекращение соглашения с Роналду.

Руководство «Манчестер Юнайтед» не хочет, чтобы Криштиану Роналду возвращался в расположение клуба после чемпионата мира в Катаре.

Как известно, не так давно Криштиану Роналду дал интервью, в котором сделал ряд громких заявлений, которые ударили по репутации «Манчестер Юнайтед».

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Манчестер Юнайтед Криштиану Роналду
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Источник ESPN
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Old Т
Американские боссы не будут выбрасывать деньги на такую дурню.
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