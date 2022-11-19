Криштиану РОНАЛДУ: «Я как аппетитный фрукт. Все хотят укусить меня»

Португалец рассказал о смерти новорожденного сына, ЧМ и критике от бывших партнеров

За последние несколько дней Криштиану Роналду захватил все футбольное информационное пространство и своими высказываниями смог превзойти новости о предстоящем ЧМ в Катаре. Его цитаты из тизера интервью Пирсу Моргану имели огромный резонанс.

16 ноября на канале журналиста вышла первая часть разговора.

Сам тизер с этими громкими заголовками уже предполагал скандал в будущем, но для усиления интриги Морган еще и решил разделить на две части.

В сегодняшнем материале – основные моменты, о которых говорил Роналду в своем интервью.

Для удобства: слова Пирса будут обозначаться буквой «П», а Роналду, соответственно, «Р».

П: Почему решил дать интервью? Почему сейчас?

Р: Потому что, по-моему, уже пора... сказать кое-что. Люди должны знать правду. Да, я чувствую, что меня предали – и не только в этом году, но и в прошлом. И потому что я люблю вас, Морган. Вот так просто.

О болельщиках МЮ и о том, какую роль они играют в жизни Роналду

П: А как насчет болельщиков? Что они означают для тебя?

Р: Болельщики – самое важное в футболе. Вы играете для них. Они всегда на моей стороне. Я чувствую, что каждый раз, когда я куда-то иду, когда я прогуливаюсь по улицам, фанаты подходят ко мне и уважают меня за то, что я делаю для футбола, и для меня это самое важное в футболе. Для меня болельщики – это все. Вот почему я даю это интервью. Думаю, сейчас лучшее время, чтобы все сказать. Думаю, мои фанаты должны знать правду.

О возможном переходе в Манчестер Сити

Первый серьезный вопрос, который задал Пирс Морган Роналду, касался его перехода в «Манчестер Сити». Криштиану объяснил, что сэр Алекс Фергюсон сыграл ключевую роль в его возвращении в «МЮ».

П: Я хочу вернуться к прошлому лету, к твоему переходу в «Ювентус». У тебя было много предложений и очень много источников сообщали о том, что это будет «Манчестер Сити». Так насколько это было близко к тому, чтобы произойти?

Р: Честно, я был близок к переходу в «Ман Сити». Две недели назад Гвардиола сказал, что они очень хотели подписать меня. Но вы знаете мою историю с «Манчестер Юнайтед»: так сказало мне сердце, то, где ты был раньше, сыграло решающую роль в моем переходе. Мое сердце дало мне понять, какое решение нужно принять. Это был ключевой момент. Но получится нечестно, если я скажу, что «Сити» не был близок к тому, чтобы меня подписать. Я так решил и не пожалел. Как я уже говорил, сэр Алекс Фергюсон сильно повлиял на мое решение. Он сказал мне: «Ты не можешь перейти в «Манчестер Сити», и я ответил: «Хорошо, босс».

Getty Images/Global Images Ukraine. Сер Алекс Фергюсон и Криштиану Роналду

О возвращении на Олд Траффорд

За легендарным возвращением Криштиану Роналду на «Олд Траффорд» наблюдал весь футбольный мир. Через год португалец рассказал, что чувствовал в тот момент:

«Когда подписал контракт с «Манчестер Юнайтед», я думал, что все изменилось, потому что прошло 13 лет… Вернувшись, я считал, что все будет по-другому, и был удивлен, потому что все было по-прежнему. Я был разочарован отсутствием новых технологий для восстановления футболистов, джакузи и других процедур, современных тренажеров и продвинутой системы питания. С тех пор, как сэр Алекс ушел, в клубе я не увидел ни одной эволюции. Прогресс просто нулевой. К сожалению, я увидел все, что запомнил еще в возрасте 20-23 лет.

Тот момент, когда я вышел на поле, был невероятным. Вернуться в Манчестер было особым моментом, а забить два мяча – было лучшим «Вива Роналду», Это был памятный день, и чрезвычайный день».

О твите на официальной странице МЮ и побитии рекорда Месси

П: Две вещи произошли, возможно, в промежутке 24 часов с момента твоего возвращения в «Юнайтед». Первая – ты побил рекорд по продаже футболок за 24 часа. Ты обыграл Месси. Ты рад этому?

Р: Конечно, я был рад. Как ты знаешь, я не гонюсь за рекордами, рекорды гонятся за мной, так что это хорошо. Еще один в моей книге.

П: Другой рекорд – твит, в котором «МЮ» объявил о твоем возвращении, собрал наибольшее число лайков в истории твиттера.

Р: Это здорово, как я говорил тебе раньше, это был хороший момент. Никто не ожидал, потому что все менялось, кажется, за 72 часа. Ибо – или ты планируешь, или они говорят – не только «Манчестер Сити», но и другие клубы тоже говорят о тебе, что «ты сменишь «Ювентус» на другой клуб».

Но «МЮ» даже не был там, не был среди этих клубов. Он всегда был на ступеньку выше. Но вышло… они удивили всех, даже меня, если честно.

О проблемах Манчестер Юнайтед

П: Если посмотреть, то у «Юнайтед» всегда были лучшие тренеры, но после ухода сэра Фергюсона ситуация ухудшалась с каждым годом. Как ты думаешь, это связано со структурным элементом?

Р: Пирс, если честно, когда я подписывал контракт с «МЮ», я думал, что все изменилось, потому что прошло 13 лет. Я был в «Реале» девять лет и три – в «Ювентусе». И когда я приехал, я думал, все будет по-другому, знаете, технологии, инфраструктура и все. Но я удивился, неприятно удивился, скажем так, потому что все, что я увидел, было прежним. Они остановились во времени, по моему мнению – это то, что меня поразило. Я не ожидал. И потихоньку они начали менять даже окна, подписывать новых игроков, и это было тяжело, тяжело для меня, потому что я не ожидал такого.

Я был удивлен и думал, что когда подписывал контракт, что они приобрели в тот год Санчо, Варана и меня, и дела пойдут так, как должны идти в Манчестере. Сэр Алекс Фергюсон оставил большую пустоту в клубе. И не только сэр Алекс Фергюсон – человек, который, как я думал, делал разницу, президент Дэвид Гилл, тоже очень, очень хороший человек. И структура вокруг сэра Алекса Фергюсона была также очень важной.

На мой взгляд, в «Юнайтед» прогресс был равен нулю. Если сравнивать с «Реалом» и даже с «Ювентусом» – они следуют за всем миром. Так что технологии, особенно по тренировкам, питанию и условиям, чтобы есть правильно и восстанавливаться лучше, чем раньше – удивили меня. Манчестер, если сейчас сравнивать с этими клубами, позади, мне кажется, что меня поразило.

Я желаю «МЮ» всего лучшего и именно поэтому вернулся. Но внутри клуба есть определенные факторы, которые не способствуют достижению уровня, как у «Сити», «Ливерпуля», а сейчас даже и «Арсенала». На мой взгляд, клуб такого масштаба, как «Манчестер Юнайтед», должен быть на вершине этой тройки. Но, к сожалению, это не так.

О бывших тренерах МЮ

Getty Images/Global Images Ukraine. Криштиану Роналду и Оле-Гуннар Сульшер

Р: Я люблю Сульшера. Считаю, что он отличный человек, потому что мне нравятся люди с таким сердцем. И Уле для меня – самый лучший человек. Трудно взять на себя эту роль после сэра Алекса Фергюсона, но думаю, что он проделал хорошую работу. Уле потребовалось гораздо больше времени. Однако не сомневаюсь, что в будущем он станет хорошим тренером. Тем не менее, это был хороший опыт. Мне было очень приятно поработать с ним даже в течение короткого периода.

О назначении Рангника

П: Эти тренеры показались тебе недостаточно амбициозными, когда заменили Уле-Гуннара Сульшера. Многие фанаты его любили, но он, очевидно, не вел к большим титулам, которые хотел и к которым привык «Юнайтед». И пригласили Ральфа Рангника, ты слышал до этого о нем?

Р: После того как вы увольняете Уле-Гуннара Сульшера, вы должны привести топ-менеджера, а не спортивного директора. Никто не понял этого решения. Рангник даже не тренер – этого не понял не только я, но и весь мир. Если ты не тренер, как можешь быть боссом «МЮ»?

Конечно, я с уважением принял решение о его назначении, мы должны называть его боссом, потому что он взял на себя эту работу, несмотря ни на что. Всех тренеров, которые были у меня в карьере, я называю боссами, потому что если они берут на себя эту работу, мы должны называть их так. Но в глубине души я никогда не считал его боссом, потому что видел некоторые моменты, с которыми не соглашался.

Меня одновременно удивило и не удивило назначение Рангника. Если клуб на протяжении многих лет не развивается, то нет никакого сюрприза в том, что подобное происходит».

Также Роналду добавил: «У каждого тренера свое отношение, свое мнение, но есть вещи, с которыми я не согласен. Я всю свою карьеру играл под руководством лучших тренеров: Зидан, Анчелотти, Моуринью, Фернанду Сантуш, Аллегри. Я многому научился у них, набрался опыта. Когда вижу, что тренер хочет совершить какую-то революцию, говорю свое мнение. Это часть дела. В конце концов, я в клубе, чтобы помочь побеждать.

О ментальности и амбициях молодых игроков МЮ

Когда-то Роналду помогали в «Манчестер Юнайтед» известные игроки, теперь в роли наставника выступает он сам. Но не все прислушиваются к его мнению.

П: А как насчет молодых игроков? Они слушаются тебя?

Р: Во всех чемпионатах в мире самые молодые не такие же, как мое поколение. Но мы не можем винить их, потому что это часть жизни. Новые технологии отвлекают их то и дело. Они не такие, они слушают, но используют оба уха – в одно ухо влетело, в другое вылетело.

Меня это не удивляет, но в то же время немного смущает. Потому что если перед ними есть лучшие примеры, и они хотя бы не подражают тому, что делал ты, – это удивительно. Помню, как в свои 18, 19, 20, я всегда следил за лучшими игроками, какими были Ван Нистелрой, Фердинанд, Рой Кин и Гиггз – вот почему я достиг такого успеха и долгой карьеры. Потому что я слежу за своим телом, своей ментальностью, своей головой. Потому что я видел этих ребят и учился у них.

О лучших игроках Манчестер Юнайтед

Getty Images/Global Images Ukraine. Диогу Далот

Р: Могу сказать только то, что вижу в «Манчестер Юнайтед». Диогу Далот – настоящий пример, он молодой, умный и профессиональный. Не сомневаюсь, что он добьется успеха в футболе. Есть еще несколько ребят – Мартинес, Каземиро, хотя ему уже за 30. Я бы сказал, что Далот в этом плане лучший.

Я не из тех, кто любит раздавать советы, потому что предпочитаю просто быть примером. Потому что я пример. Я здесь каждое утро и делаю все то же. Я, наверное, первым приезжаю на базу и последним уезжаю. Думаю, детали говорят сами за себя. Вот почему я говорю, что подаю пример.

О смерти новорожденного сына

Роналду пропустил летнюю предсезонную подготовку, как сообщалось, по семейным обстоятельствам, о которых отважился рассказать только сейчас.

П: В тот момент, когда результаты «МЮ» не впечатляют, а ты все еще продолжаешь постоянно забивать за клуб и вдруг происходит тот ужасный момент. Вероятно, самый плохой период в жизни. Когда твоя спутница Джорджина беременна двойней и вы так счастливы, но в конце концов твой сын не выживает. Как было в этот момент? Что вы ощущали?

Р: Сначала Джорджина вернулась домой, и дети начинают спрашивать, а где другой ребенок? Где другой ребенок?

Конечно, с Криштиану я разговаривал, потому что ему 12, он уже все понимает, и мы с ним хорошо поговорили. Мы вместе поплакали в его спальне. И это что-то – он не понял и одновременно понял, он был немного озадачен.

Относительно других детей, сначала они начали спрашивать: «Мама, где другой ребенок» и так далее, – потому что у нее был слишком большой живот, потому что была двойня, это было тяжело. И через неделю я говорю: «Скажем им прямо и будем честны с детьми. Скажем, что Анхель, это его имя, пошел в рай».

Это было лучше сказать именно так, и мы начали так говорить. И дети всегда понимают. Когда мы кричим за столом, они говорят: «Папа, я сделал это за Анхеля». И они указывают на небо…

Мне это больше всего нравится, потому что это часть их жизни. Я не собираюсь лгать своим детям, а буду говорить правду. Это был трудный процесс, но именно так я стал больше отцом, более дружным с ними. Они становятся ближе к своему папе, как и я тоже с Джорджиной. Сложно. Очень сложно играть после этого. У меня всегда есть хорошая поддержка моей семьи. Джорджина сказала мне идти и играть, делать то, что мне нравится, забыть о ситуации».

П: Необычной была реакция со стороны футбольных фанатов. Думаю, что ты был поражен не только поддержкой фанатов «Ливерпуля», но и тем, что они на 7-й минуте спели You’ll Never Walk Alone. Что ты чувствовал, когда это услышал?

Р: Я никогда такого не ожидал. Никогда. Я имею возможность сейчас поблагодарить все английское сообщество за то тепло, которым они меня поддержали. Не только «Ливерпуль», но и вся Англия.

Я получил письмо от королевской семьи тоже. И это меня очень поразило. Вот почему я говорю, что очень уважаю английское сообщество, англичан, потому что они ко мне были очень добры. И в этот трудный момент моей жизни поддержка была невероятной.

То, как они отнеслись ко мне и моей семье в этот сверхсложный момент, я скажу прямо в камеру: «Спасибо, спасибо всему английскому обществу, которое помогло мне в тот момент».

О критике

«Не понимаю, почему они это делают. Этим занимается даже португальская печать. Я не понимаю. Наверное, дело в зависти. Я не читаю, потому что 90% там – это ложь и грязь. Знаю себя, я уже 21 год на вершине игры, знаю, чего это стоит».

Роналду также жестко ответил на критику Уэйна Руни:

«Не знаю, почему он так жестко меня критикует. Возможно потому, что он уже закончил карьеру футболиста, а я продолжаю играть на высоком уровне. Я не буду говорить, что выгляжу лучше Руни. Но это правда».

О ЧМ-2022 в Катаре

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Роналду – капитан сборной Португалии на ЧМ-2022. Возможно, этот чемпионат мира станет для него последним, и вот что он об этом думает:

«Честно говоря, выступать на чемпионате мира – это тяжелее всего. Я мечтаю об этом и знаю, что это будет очень сложно. Но мечтать можно, и я мечтаю об этом постоянно».

О подписчиках в Инстаграм:

П: Проблема в том, что ты слишком известен. Ты человек с самым большим количеством подписчиков на планете в инстаграме. Я только что проверил – 495 миллионов подписчиков. Ты больше, чем вся семья Кардашьян вместе!

Р: Это хорошо. Это хорошо. Я горжусь этим. Это очень многое для меня означает, потому что это значит, что я тоже нравлюсь людям. Я харизматичен. Я думаю – почему я номер один? Иногда я задаю этот вопрос себе. Почему я, а не другой?

Честно говоря, не только потому, что я играю в хороший футбол. Это все знают, но, думаю, другое тоже играет роль. Ты должен быть харизматичным, люди должны чувствовать с тобой определенную связь. Я думаю, что хорошая внешность тоже помогает. Знаешь, Пирс, я как аппетитный фрукт. Все хотят попробовать меня. Какой фрукт? Наверное, клубника».

О дальнейших планах и Джорджине:

«Футбол двигается так быстро – тренировки, игры, даже национальная сборная – ты даже не успеваешь разобраться и сказать, что происходит. Но это очень помогло, Джорджина очень помогла мне, чтобы дать мне стабильность, сказать «слушай».

Мы помогаем друг другу. И у нее были проблемы в молодости, поэтому она теперь смотрит на жизнь другими глазами. Хоть и молодая, но она страдала. Она родилась в Аргентине, у нее тоже проблемы с семьей, она жила одна. У нее интересная жизнь, история тоже. И она мне очень помогла.

Она очень зрелая для своего возраста, иногда мы помогаем друг другу. Когда я немного в отчаянии, она толкает меня вверх, а я делаю это тоже в ответ. Мы хорошая пара, и мы помогаем друг другу, поэтому я очень рад, что она рядом.

Сейчас я не думаю о браке, но я вижу будущее, которого заслуживаю, она заслуживает. Сейчас это не входит в мои планы, но в будущем – да, я хочу».

Выводы из первой части интервью

Судя по первой части интервью, уже формируется двоякое впечатление. Выходит интересно. Возможно, Роналду предал клуб? Роналду утверждает, что хочет рассказать болельщикам правду о «МЮ», но в это время рассказывает правду о себе. Выходит, все логично. Как только «МЮ» выдал невероятный матч – Роналду отказался выходить на поле и покинул стадион еще во время игры. Потом через пару часов после эмоциональной победы выходит такое скандальное интервью.

Роналду достаточно очевидно подменяет понятия. Он говорит, что в клубе проблемы и это связано с отношением к нему. Но у «МЮ» проблемы уже 10 лет. И они совсем не связаны с отсутствием Роналду в основе. Решения тен Хага вполне понятны. И по игре и по статистике португальца видно, почему он получает мало времени на поле. В этом сезоне статистика Криша разочаровывает: 1+0 гол+пас за 520 минут. Ужасный показатель. Тем более, учитывая, что на него пытается играть вся команда (особенно Бруну Фернандеш). При этом Роналду очень пассивен в прессинге.

И вот такой смелый заголовок: «МЮ меня предал». На самом деле, судя по интервью, невозможно избавиться от ощущения, что легенда мирового футбола ставит себя выше клуба.

Материал подготовила Юлия ШАЛИВСКАЯ