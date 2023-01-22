Спаситель или лицемер? Кто такой Джим Рэтклифф, собирающийся купить МЮ

Американская бизнес-семья Глейзеров, которая с 2005 года владеет контрольным пакетом акций «Манчестер Юнайтед», в ближайшие месяцы готовится к продаже английского клуба. Пока неизвестно, какую часть акций заокеанские воротилы бизнеса будут готовы уступить новому собственнику, и на какой сумме за право овладеть ими стороны сойдутся, но лед, как говорится, тронулся, а ситуация приняла неотвратимый вид.

Главным претендентом на покупку «Манчестер Юнайтед» в настоящий момент считается 70-летний британский миллиардер Джим Рэтклифф. Его официальные представители уже успели заявить, что бизнесмен рассчитывает сперва договориться с Глейзерами о выкупе небольшой части акций, а затем – приобрести их основную долю, чтобы стать собственником контрольного пакета.

Ранее Рэтклиффа связывали с возможным приобретением «Челси», за который английский миллиардер предлагал прежним собственникам 4,2 миллиарда фунтов, но этого оказалось недостаточно. Потерпев локальную неудачу, Рэтклифф не намерен отказываться от глобальной цели – стать собственником одного из топ-клубов английской Премьер-лиги.

Кто же такой этот Джим Рэтклифф, и почему его биография настолько неоднозначна, что многие поклонники «Манчестер Юнайтед» уже сейчас, когда сделка по продаже «красных дьяволов» английскому миллиардеру крайне далека от завершения, высказывают опасения, что в структуре собственности произойдет банальный размен «шила на мыло»?

Джим Рэтклифф, а вернее сэр Джим Рэтклифф, по оценкам экспертов является самым богатым человеком Великобритании. В 2018 году он получил от Елизаветы II титул рыцаря-бакалавра в знак признания заслуг в бизнесе и инвестициях. Но лишь в последние годы бизнесмен активно пытается вклиниться в мир большого футбола своей родины, став собственником одного из топ-клубов АПЛ.

С одной стороны персона Рэтклиффа на фоне ряда других владельцев клубов Премьер-лиги выглядит невероятно презентабельной. Будущий миллиардер появился на свет в Фейлсуэрте – городке с населением в 20 тысяч, входящем в графство Большой Манчестер. Поэтому когда новым владельцем «Манчестер Юнайтед» хочет стать не очередной заморский мешок с деньгами, представляющий страну, где есть серьезные проблемы с соблюдением прав человека (особо показательны примеры «Ньюкасла», принадлежащего Суверенному фонду Саудовской Аравии, или «Манчестер Сити», которым владеет член правящей королевской семьи эмирата Абу-Даби Мансур ибн Заид Аль Нахайян, равно как и того же «Челси», который до недавнего времени на протяжении долгих лет являлся собственностью Романа Абрамовича – одного из олигархов, набравших силу в период расцвета путинского режима в россии), а местный парень, это кажется глотком свежего воздуха в чулане, где уже давно никто не открывал плотно заколоченную дверь.

Казалось бы, приход Рэтклиффа позволил бы фанатам «Манчестер Юнайтед» еще больше увеличить степень издевок над земляками из «Сити», которые часто подвергаются подобным нападкам со стороны недоброжелателей именно из-за персон их владельцев, но в этом вопросе все отнюдь не так однозначно, как может показаться на первый взгляд.

Состояние Джима Рэтклиффа, по данным Forbes, составляет 17,5 миллиардов фунтов, что ставит его на 112-е место в списке самых богатых людей планеты. Этих денег британскому бизнесмену легко хватило бы, чтоб покрыть годовой бюджет любой из 72 беднейших стран мира.

Ключевым активом в бизнес-империи Рэтклиффа выступает химическая группа Ineos, являющейся четвертой крупнейшей в мире в этом сегменте промышленности. По недавней информации, озвученной ВВС, объем продаж компании Рэтклиффа составляет около 50 миллиардов фунтов стерлингов в год, а трудоустроены в ней более 26 тысяч человек.

Большие деньги и большой бизнес позволили Рэтклиффу без особых проблем окунуться и в мир спорта. В частности, миллиардер через свою компанию является владельцем британской профессиональной шоссейной велокоманды Ineos Grenadiers, а с февраля 2020 года флагманское предприятие Рэтклиффа является главным спонсором команды Формулы-1 Mercedes AMG F1.

В футболе Ineos уже владеет двумя клубами – французской «Ниццей» и швейцарской «Лозанной», а потому добавление к ним еще и «Манчестер Юнайтед» способно привести к тому, что вокруг империи Рэтклиффа будет выстраиваться структура, похожая на эмиратский холдинг City Football Group.

Не исключено, что Рэтклифф может вернуть «Манчестер Юнайтед» на путь процветания, с которого клуб бесславно сошел после завершения карьеры тренера сэром Алексом Фергюсоном. Британский миллиардер, претендующий на покупку «красных дьяволов», ранее уже позволял себе оценки экономической деятельности, которую проводит «Юнайтед». В частности, Рэтклифф открыто критиковал манчестерский гранд за неправильный выбор менеджеров, а также ряд сомнительных трансферов. Яркой иллюстрацией последних, по мнению бизнесмена, стал бразилец Фред, за которого «красные дьяволы» заплатили «Шахтеру» в 2018 году 59 миллионов евро.

Но не стоит исключать, что через покупку «Манчестер Юнайтед» Рэтклифф, как и многие другие инвесторы его калибра и статуса, хочет банально «отбелить» свою репутацию, изрядно пострадавшую, в том числе, и по причине недавних заявлений и действий бизнесмена.

Сэр Джим Рэтклифф наряду с сэром Джеймсом Дайсоном был одним из активных сторонников выхода Великобритании из Европейского Союза, который получил название Brexit. Бизнесмен уверял широкую общественность в том, что Британия получит массу выгод от решения разорвать тесные связи с европейской экономикой, и получит мощный импульс для развития за пределами Евросоюза.

Помимо банальной патетики, Рэтклифф обильно раздавал и вполне осязаемые обещания. Одним из таковых являлось открытие нового завода по производству внедорожников Ineos Grenadier 4x4 в Уэльсе. Это помогло бы существенно нарастить экономический потенциал региона, а также создать несколько тысяч рабочих мест, что положительно сказалось бы на развитии местной инфраструктуры, социальной сфере и т.п. Но в последний момент Рэтклифф отказался от этой затеи, отдав предпочтение строительству завода во Франции, за что получил нагоняй в прессе от ряда британских политиков.

«То, что Brexit станет важным фактором для улучшения экономики Великобритании, является горькой пилюлей, которую всем нам предстоит проглотить. Владелец Ineos сэр Джим Рэтклифф был активным сторонником Brexit, громко провозглашая преимущества выхода из ЕС. Но сейчас все мы видим, что его претензии на лидерство так же пусты, как и его обещания», - заявлял член парламента Великобритании от Лейбористской партии Крис Элмор, представляющий Уэльс.

По сути, уже один этот поступок Рэтклиффа является явным проявлением лицемерия, но на этом основные претензии к миллиардеру со стороны его многочисленных критиков не ограничиваются. Дело в том, что в 2020 году Джим и вовсе покинул Великобританию, став резидентом Монако, где, как известно, отсутствует подоходный налог с физических лиц и нет корпоративного подоходного налога для компаний.

В 2017 и 2018 годах, по данным из открытых источников, Рэтклифф был третьим по величине налогоплательщиком Великобритании. Переезд в «тихую налоговую гавань», коей является Монако, позволил компаниям бизнесмена, по приблизительным оценкам экспертов, сэкономить порядка 4 миллиардов фунтов на налоговых отчислениях.

«Мы британцы, не так ли? Это то, с чего мы начали, и это то, к чему лежат наши сердца», – заявил Рэтклифф в конце 2016 года, когда штаб-квартира Ineos с помпой вернулась в Лондон из Швейцарии. Спустя четыре года после этой пафосной речи миллиардер собрал чемоданы и улетел в Монако, желая, очевидно, сохранять любовь к Великобритании, но не платить налоги стране, столь близкой и дорогой его сердцу.

Впоследствии в британских СМИ даже появилась информация, что Елизавета II и специальная комиссия никогда не допустили бы посвящения Рэтклиффа в рыцари, если бы знали о планах того переехать в Монако. Но успешные бизнесмены на то и являются таковыми, что умеют держать язык за зубами, а свои задумки реализовывать именно тогда, когда это способно в наименьшей степени негативно отразиться на их капиталах.

Впрочем, свой имидж Рэтклифф изрядно запятнал, и сейчас через покупку «Манчестер Юнайтед», вероятно, будет пытаться как следует отмыться, позиционируя себя в статусе спасителя и местного патриота. Удастся ли это у сэра Джима, и станет ли он для «красных дьяволов» лучшим вариантом собственника, чем опостылевшая семейка Глейзеров – вот это вопросы, которые уже вполне можно отнести к категории риторических…