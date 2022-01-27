Миллиардер Рэтклифф: «МЮ глупо тратил деньги. Пример этого – Фред»

Британский миллиардер сэр Джим Рэтклифф, являющийся владельцем французской «Ниццы», прокомментировал очередную порцию слухов относительно его возможности приобрести «Манчестер Юнайтед» у американской семьи Глейзеров.

«В данный момент об этом не может идти речи. У них довольно большие проблемы с бизнесом. «Манчестер Юнайтед» неправильно выбирал менеджеров, делал плохие покупки. Это были глупые траты, которые иллюстрирует такой футболист, как Фред».

«Мы не будем искать что-либо еще в футболе, пока не покажем хороший результат в «Ницце». Нам нужно выяснить, как добиваться успеха, прежде чем мы задумаемся над большими инвестициями. Это довольно сложно», - заявил 69-летний Рэтклифф.