Миллиардер Рэтклифф: «МЮ глупо тратил деньги. Пример этого – Фред»

Британский миллиардер сэр Джим Рэтклифф, являющийся владельцем французской «Ниццы», прокомментировал очередную порцию слухов относительно его возможности приобрести «Манчестер Юнайтед» у американской семьи Глейзеров.
«В данный момент об этом не может идти речи. У них довольно большие проблемы с бизнесом. «Манчестер Юнайтед» неправильно выбирал менеджеров, делал плохие покупки. Это были глупые траты, которые иллюстрирует такой футболист, как Фред».
«Мы не будем искать что-либо еще в футболе, пока не покажем хороший результат в «Ницце». Нам нужно выяснить, как добиваться успеха, прежде чем мы задумаемся над большими инвестициями. Это довольно сложно», - заявил 69-летний Рэтклифф.
Напомним, летом 2018 года «Манчестер Юнайтед» подписал Фреда, заплатив за хавбека «Шахтеру» 59 миллионов евро. Эта сделка до сих пор остается рекордной продажей для украинского клуба и входит в топ-10 покупок для английского.
Источник — Manchester Evening News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.