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Италия
04 июля 2022, 12:45 | Обновлено 04 июля 2022, 13:25
716
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Сателлит Ман Сити? Что ждет Палермо после вхождения в City Football Group

Эмиратский спортивный холдинг обзаводится активом и на территории Италии

04 июля 2022, 12:45 | Обновлено 04 июля 2022, 13:25
716
1
Сателлит Ман Сити? Что ждет Палермо после вхождения в City Football Group
twitter.com/Palermofficial

После покупки «Труа» во Франции и «Жироны» в Испании, эмиратский спортивный холдинг City Football Group, ключевым активом которого является «Манчестер Сити», обзаводится собственностью и в Италии, становясь владельцем 80% акций «Палермо». Из европейской топ-5 чемпионатов теперь неохваченной для арабов является лишь немецкая Бундеслига, но с ее особым правилом «50+1» претендовать там на что-то боссам City Football Group как минимум в обозримом будущем не приходится.

Футбольный клуб «Палермо» был основан в 1900 году и является достаточно знаковой командой для юга Италии. В лучшие времена «розово-черные» выбивались на передовые позиции в Серии А, трижды финишируя в топ-5 (в сезонах-2005/06, 2006/07 и 2009/10). Однако в последние годы «Палермо» переживает «черную полосу». Осенью 2019 года клуб был признан банкротом, из-за чего пришлось прибегать к уловкам, создавать де-юре новую команду, заявляться для участия в Серию D и начинать путь к элите итальянского футбола заново…

По итогам сезона-2021/22 «Палермо» повысился в классе до Серии В, а 1 июля официально получил национальную лицензию на участие в этом турнире, хотя ранее слухи в этом отношении витали различные, вплоть до очередных проблем и, как следствие, невозможности повышения в классе для «розово-черных».

Однако вхождение в City Football Group позволит «Палермо» значительно стабилизировать ситуацию. В клубе уже полным ходом происходят изменения на управленческом и административном уровне, которые плотно контролируются доверенными людьми шейха Мансура. Нечто подобное ранее переживали все клубы, входящие в эмиратский холдинг, но только каково будущее уготовали арабские инвесторы для «Палермо» - очередного сателлита «Манчестер Сити» или же второй по силе команды футбольной империи City Football Group?

Как City Football Group работает в Европе?

Ожидается, что первоначальные инвестиции новых собственников в развитие «Палермо» будут весьма скромными. В частности, ныне речь идет о 10 миллионах евро – якобы именно такую сумму менеджеры эмиратского холдинга предлагают вложить в развитие «розово-черных», чего, по их мнению, может оказаться вполне достаточно и для завоевания путевки в Серию А.

Возвращение «Палермо» в элиту итальянского футбола – безусловно, ключевая задача, которую City Football Group будет ставить перед руководителями клуба в ближайшие годы. Арабы готовы инвестировать в развитие своих уже довольно многочисленных футбольных проектов в Европе, но с тем, чтобы от них была польза для флагманского продукта системы, коим является «Манчестер Сити».


twitter.com/Palermofficial

Прежде всего, в City Football Group заинтересованы в том, чтобы максимально наращивать объем поступления талантливых футболистов в систему. По понятным причинам все они не могут быть одновременно задействованы в «Манчестер Сити», который, к тому же, обладает еще и весьма пристойной по качеству академией, а потому ряду игроков нужно подбирать иные команды, где бы они могли добиваться прогресса. Очевидно, что итальянская Серия В, не говоря уже о Серии А, по уровню куда более привлекательна, чем турнир для дублеров в английской Премьер-лиге.

Помимо этого в City Football Group понимают, что ФИФА идет на изменение правил с целью минимизации «арендных миграций». В частности, с сезона-2022/23 клубам разрешается отправлять в аренду в другие команды не более 8 игроков, а арендовать самим – не более 3 из одного клуба. Так что система, объединяющая в себя ряд клубов, задачей которых является взращивание талантов для «Манчестер Сити» - это главное для City Football Group, и чем больше субъектов в ней, тем проще будет обходить искусственные ограничения, внедряемые ФИФА.

Важно понимать, что City Football Group не разбрасывается деньгами понапрасну. Например, на подписание новичков для «Жироны», которая три последних года провела в Ла Лиге 2, было выделено за этот период всего 6 миллионов евро, в то время как за два года пребывания каталонцев в Ла Лиге (сезоны-2017/18 и 2018/19) инвестиции в новых футболистов составили под 20 миллионов евро.

В «Труа», который входит в City Football Group с 2020 года, ситуация практически аналогичная. В сезоне-2020/21, когда команда выступала в Лиге 2, на усиление ее состава эмиратским холдингом было выделено всего 600 тысяч евро, зато сразу после повышения в классе – 22 миллиона. Кроме того, «Труа» уже в начале нынешней летней трансферной кампании успел инвестировать в новобранцев 10 миллионов евро. В частности, французы достаточно активно закупают бразильскую молодежь – прошлым летом в клуб пришел один из главных талантов академии «Флуминенсе» Метиньо, а нынешним – 18-летний вингер «Атлетико Минейро» Савио, успевший на родине собрать массу положительных отзывов от экспертов и аналитиков.

Также в City Football Group на просторах Европы входят бельгийский «Ломмел» и нидерландская «НАК Бреда», выступающие в своих чемпионатах на уровне вторых дивизионов. По этой причине в своей трансферной политике эти команды ставку делают на свободных агентов, а также аренду талантов из других клубов, входящих в систему City Football Group.

Чего ждать от Палермо?

В отличие от «Труа», «Жироны», не говоря уже о еще более скромных «Ломмеле» и «НАК Бреде», «Палермо» - это куда более мощный и крупный футбольный проект. «Розово-черные» имеют в распоряжении 36-тысячный стадион, что больше, чем вмещают арены «Труа» (22 тысячи) и «Жироны» (13 тысяч) вместе взятые. Причем на поединках плей-офф за право играть в Серии В трибуны стадиона «Палермо» были заполнены на 90%, что свидетельствует о серьезном интересе болельщиков к команде и ее результатам.


twitter.com/Palermofficial

Бренд «Палермо» особенно интересен для City Football Group тем, что в Италии созданы все предпосылки для успешного развития футбольного бизнеса. За счет высокого болельщицкого интереса, а также качественного уровня футбола в Серии А и Серии В, клуб можно использовать в качестве источника доходов. Тем более, что в структуре City Football Group такое количество футболистов, что проблем с кадровым усилением для «розово-черных» не предвидится.

Очевидно, первоочередная задача для «Палермо» - это уже упоминавшийся выше выход в Серию А. После этого City Football Group наверняка сделает итальянскую команду второй в своей системе после «Манчестер Сити», и будет отправлять в Италию всех способных футболистов, не сумевших проявить себя в стане «горожан». Если кто-то из них вспыхнет с новой силой, то его всегда можно будет без проблем вернуть в «Манчестер Сити», остальные же станут частью бизнес-проекта, который и выстраивается в эмиратском холдинге.

Все значимые сделки в City Football Group, понятное дело, связаны с «Манчестер Сити». Однако и другие команды позволили холдингу зарабатывать: например, от трансфера Пабло Маффео структура заработала 8,9 миллионов евро (испанец перешел в академию «Манчестер Сити» летом 2013 года из «Эспаньола» за 100 тысяч евро, а после нескольких аренд в «Жирону» был продан за 9 миллионов), а Дугласа Луиса – 5 миллионов евро (бразилец был куплен «Манчестер Сити» летом 2017 года у «Васко да Гама» за 12 миллионов евро, а после двух лет аренды в «Жироне» ушел в «Астон Виллу» за 17 миллионов).

И таких примеров, на самом деле, немало. С 2017 года, когда в структуру City Football Group добавилась «Жирона», доходы от продажи футболистов из клубов-сателлитов составили 60 миллионов евро. Все это необходимо, чтобы эффективно содержать не только «Манчестер Сити», но и всю футбольную бизнес-империю эмиратцев. Многих молодых и талантливых исполнителей в City Football Group изначально рассматривают как «пригодных для монетизации», а вовсе не в качестве перспективы выступлений за первую команду «Манчестер Сити». Единицам, как Александру Зинченко, удается доказать обратное, и все-таки стать значимой частью для команды Хосепа Гвардиолы. А вот другой украинец – экс-форвард «Руха» Николай Кухаревич – как раз является хорошим примером первичного тезиса. Он перешел в «Труа», после чего был отдан в аренду в «Левен», а ныне вернулся и пока его будущее более чем туманно.

Поэтому пока в «Палермо» не предвидится серьезных изменений, кроме стабильного финансового обеспечения. С учетом того, что в итальянской Серии Б нельзя заявлять футболистов, не имеющих паспорта граждан Евросоюза, а также ужесточения правил арендных соглашений от ФИФА, не стоит ждать колонизации «розово-черных» талантами из академии или резерва «Манчестер Сити». Проект «Палермо» будет развиваться по своему плану, и только после выхода в Серию А можно будет попытаться найти ответ на вопрос – станут ли «розово-черные» второй по силе футбольной командой в империи City Football Group, либо же нужны холдингу исключительно в качестве еще одного сателлита «Манчестер Сити», обеспечивающего общую стабильность всей системы и максимально качественное использование имеющихся в ней ресурсов.

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Алексей Сливченко
Алексей Сливченко Sport.ua
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Комментарии 1
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Rolan Stkomarovskiy
А чому еміратський холдинг не займається "розвитком" футболу в своїх Арабських Еміратах? Що слабо? Взяли би розвинули дітей в ОАЕ, виростили би власних арабських тренер рівня Клоппа, Анчелотті, Фліка чи Ліппі. Чому не можуть розвинути власних арабських футболістів рівня Зідану, Мбапее, Андрі, Камавінга, Трезеге та Погба? Чому французи можуть виховувати світових зірок, а араби - за 70 років не виховали жодну світову зірку футболу?
Зробили би свою сильну арабсько-еміратську лігу, якісь сильні клуби та сильну збірну по футболу? В чому справа? Чому вони не можуть?
Араби з еміратів вони круті в Європі, бо футбол в Європі був крутий і без них. Він тут високого рівня вже давно.
А от у себе в дома в ОАЕ, Катарі, Саудівській Аравії - вони не можуть зліпити навіть 1-2 нормальні футбольні клуби. Чому? Бо арабські шейхи - це примітивні, недалекі люди, такі ж примітивні та відсталі як і українські шейхо-олігархи. Вони стали "генералами своїх суспільств" випадково, бо ніколи не проходили шлях від солдата до сержанта, від сержанта до лейтенанта, від лейтенанта до полковника, від полковника до генерала. І банально не розуміють, що футбол національний - це певне віддзеркалення рівня розвитку суспільства. От у нас по суті феодальне суспільство, такий же відсталий і футбол, феодальний.
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