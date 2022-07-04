Сателлит Ман Сити? Что ждет Палермо после вхождения в City Football Group

После покупки «Труа» во Франции и «Жироны» в Испании, эмиратский спортивный холдинг City Football Group, ключевым активом которого является «Манчестер Сити», обзаводится собственностью и в Италии, становясь владельцем 80% акций «Палермо». Из европейской топ-5 чемпионатов теперь неохваченной для арабов является лишь немецкая Бундеслига, но с ее особым правилом «50+1» претендовать там на что-то боссам City Football Group как минимум в обозримом будущем не приходится.

Футбольный клуб «Палермо» был основан в 1900 году и является достаточно знаковой командой для юга Италии. В лучшие времена «розово-черные» выбивались на передовые позиции в Серии А, трижды финишируя в топ-5 (в сезонах-2005/06, 2006/07 и 2009/10). Однако в последние годы «Палермо» переживает «черную полосу». Осенью 2019 года клуб был признан банкротом, из-за чего пришлось прибегать к уловкам, создавать де-юре новую команду, заявляться для участия в Серию D и начинать путь к элите итальянского футбола заново…

По итогам сезона-2021/22 «Палермо» повысился в классе до Серии В, а 1 июля официально получил национальную лицензию на участие в этом турнире, хотя ранее слухи в этом отношении витали различные, вплоть до очередных проблем и, как следствие, невозможности повышения в классе для «розово-черных».

Однако вхождение в City Football Group позволит «Палермо» значительно стабилизировать ситуацию. В клубе уже полным ходом происходят изменения на управленческом и административном уровне, которые плотно контролируются доверенными людьми шейха Мансура. Нечто подобное ранее переживали все клубы, входящие в эмиратский холдинг, но только каково будущее уготовали арабские инвесторы для «Палермо» - очередного сателлита «Манчестер Сити» или же второй по силе команды футбольной империи City Football Group?

Как City Football Group работает в Европе?

Ожидается, что первоначальные инвестиции новых собственников в развитие «Палермо» будут весьма скромными. В частности, ныне речь идет о 10 миллионах евро – якобы именно такую сумму менеджеры эмиратского холдинга предлагают вложить в развитие «розово-черных», чего, по их мнению, может оказаться вполне достаточно и для завоевания путевки в Серию А.

Возвращение «Палермо» в элиту итальянского футбола – безусловно, ключевая задача, которую City Football Group будет ставить перед руководителями клуба в ближайшие годы. Арабы готовы инвестировать в развитие своих уже довольно многочисленных футбольных проектов в Европе, но с тем, чтобы от них была польза для флагманского продукта системы, коим является «Манчестер Сити».



twitter.com/Palermofficial

Прежде всего, в City Football Group заинтересованы в том, чтобы максимально наращивать объем поступления талантливых футболистов в систему. По понятным причинам все они не могут быть одновременно задействованы в «Манчестер Сити», который, к тому же, обладает еще и весьма пристойной по качеству академией, а потому ряду игроков нужно подбирать иные команды, где бы они могли добиваться прогресса. Очевидно, что итальянская Серия В, не говоря уже о Серии А, по уровню куда более привлекательна, чем турнир для дублеров в английской Премьер-лиге.

Помимо этого в City Football Group понимают, что ФИФА идет на изменение правил с целью минимизации «арендных миграций». В частности, с сезона-2022/23 клубам разрешается отправлять в аренду в другие команды не более 8 игроков, а арендовать самим – не более 3 из одного клуба. Так что система, объединяющая в себя ряд клубов, задачей которых является взращивание талантов для «Манчестер Сити» - это главное для City Football Group, и чем больше субъектов в ней, тем проще будет обходить искусственные ограничения, внедряемые ФИФА.

Важно понимать, что City Football Group не разбрасывается деньгами понапрасну. Например, на подписание новичков для «Жироны», которая три последних года провела в Ла Лиге 2, было выделено за этот период всего 6 миллионов евро, в то время как за два года пребывания каталонцев в Ла Лиге (сезоны-2017/18 и 2018/19) инвестиции в новых футболистов составили под 20 миллионов евро.

В «Труа», который входит в City Football Group с 2020 года, ситуация практически аналогичная. В сезоне-2020/21, когда команда выступала в Лиге 2, на усиление ее состава эмиратским холдингом было выделено всего 600 тысяч евро, зато сразу после повышения в классе – 22 миллиона. Кроме того, «Труа» уже в начале нынешней летней трансферной кампании успел инвестировать в новобранцев 10 миллионов евро. В частности, французы достаточно активно закупают бразильскую молодежь – прошлым летом в клуб пришел один из главных талантов академии «Флуминенсе» Метиньо, а нынешним – 18-летний вингер «Атлетико Минейро» Савио, успевший на родине собрать массу положительных отзывов от экспертов и аналитиков.

Также в City Football Group на просторах Европы входят бельгийский «Ломмел» и нидерландская «НАК Бреда», выступающие в своих чемпионатах на уровне вторых дивизионов. По этой причине в своей трансферной политике эти команды ставку делают на свободных агентов, а также аренду талантов из других клубов, входящих в систему City Football Group.

Чего ждать от Палермо?

В отличие от «Труа», «Жироны», не говоря уже о еще более скромных «Ломмеле» и «НАК Бреде», «Палермо» - это куда более мощный и крупный футбольный проект. «Розово-черные» имеют в распоряжении 36-тысячный стадион, что больше, чем вмещают арены «Труа» (22 тысячи) и «Жироны» (13 тысяч) вместе взятые. Причем на поединках плей-офф за право играть в Серии В трибуны стадиона «Палермо» были заполнены на 90%, что свидетельствует о серьезном интересе болельщиков к команде и ее результатам.



twitter.com/Palermofficial

Бренд «Палермо» особенно интересен для City Football Group тем, что в Италии созданы все предпосылки для успешного развития футбольного бизнеса. За счет высокого болельщицкого интереса, а также качественного уровня футбола в Серии А и Серии В, клуб можно использовать в качестве источника доходов. Тем более, что в структуре City Football Group такое количество футболистов, что проблем с кадровым усилением для «розово-черных» не предвидится.

Очевидно, первоочередная задача для «Палермо» - это уже упоминавшийся выше выход в Серию А. После этого City Football Group наверняка сделает итальянскую команду второй в своей системе после «Манчестер Сити», и будет отправлять в Италию всех способных футболистов, не сумевших проявить себя в стане «горожан». Если кто-то из них вспыхнет с новой силой, то его всегда можно будет без проблем вернуть в «Манчестер Сити», остальные же станут частью бизнес-проекта, который и выстраивается в эмиратском холдинге.

Все значимые сделки в City Football Group, понятное дело, связаны с «Манчестер Сити». Однако и другие команды позволили холдингу зарабатывать: например, от трансфера Пабло Маффео структура заработала 8,9 миллионов евро (испанец перешел в академию «Манчестер Сити» летом 2013 года из «Эспаньола» за 100 тысяч евро, а после нескольких аренд в «Жирону» был продан за 9 миллионов), а Дугласа Луиса – 5 миллионов евро (бразилец был куплен «Манчестер Сити» летом 2017 года у «Васко да Гама» за 12 миллионов евро, а после двух лет аренды в «Жироне» ушел в «Астон Виллу» за 17 миллионов).

И таких примеров, на самом деле, немало. С 2017 года, когда в структуру City Football Group добавилась «Жирона», доходы от продажи футболистов из клубов-сателлитов составили 60 миллионов евро. Все это необходимо, чтобы эффективно содержать не только «Манчестер Сити», но и всю футбольную бизнес-империю эмиратцев. Многих молодых и талантливых исполнителей в City Football Group изначально рассматривают как «пригодных для монетизации», а вовсе не в качестве перспективы выступлений за первую команду «Манчестер Сити». Единицам, как Александру Зинченко, удается доказать обратное, и все-таки стать значимой частью для команды Хосепа Гвардиолы. А вот другой украинец – экс-форвард «Руха» Николай Кухаревич – как раз является хорошим примером первичного тезиса. Он перешел в «Труа», после чего был отдан в аренду в «Левен», а ныне вернулся и пока его будущее более чем туманно.

Поэтому пока в «Палермо» не предвидится серьезных изменений, кроме стабильного финансового обеспечения. С учетом того, что в итальянской Серии Б нельзя заявлять футболистов, не имеющих паспорта граждан Евросоюза, а также ужесточения правил арендных соглашений от ФИФА, не стоит ждать колонизации «розово-черных» талантами из академии или резерва «Манчестер Сити». Проект «Палермо» будет развиваться по своему плану, и только после выхода в Серию А можно будет попытаться найти ответ на вопрос – станут ли «розово-черные» второй по силе футбольной командой в империи City Football Group, либо же нужны холдингу исключительно в качестве еще одного сателлита «Манчестер Сити», обеспечивающего общую стабильность всей системы и максимально качественное использование имеющихся в ней ресурсов.